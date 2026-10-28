Man United ủng hộ Carrick hay chỉ trì hoãn điều khó tránh?

Lời chia tay chưa diễn ra

Sau một ngày đầy hoang mang, mọi thứ đã rõ ràng hơn, nhưng chỉ trong bốn ngày tới. Man United đang trao cho Carrick và các cầu thủ cơ hội xoay chuyển tình thế sau khởi đầu mùa giải tồi tệ. Tuy nhiên, sự ủng hộ này kéo dài bao lâu, vì sao có quyết định đó và chịu được áp lực đến mức nào vẫn chưa có lời giải. Chừng nào vị thế của Carrick chưa chắc chắn, chiếc ghế HLV trưởng của ông vẫn vô cùng bấp bênh.

Việc Carrick tiếp tục dẫn dắt Man United trong chuyến làm khách tới sân Chelsea vào thứ Bảy là điều gây bất ngờ. Chủ nhật vừa qua, đội bóng của ông một lần nữa sụp đổ, lần này ngay trên sân nhà trước Bournemouth với tỷ số 0-3. Khi ông rời sân, hàng nghìn CĐV hát vang tên ông, tạo cảm giác như một lời chia tay. Với người ngoài cuộc, cảnh tượng ấy ngay sau trận thua đậm là điều khó hiểu.

Sau trận, Carrick khẳng định ông vẫn làm việc như bình thường. Nhưng suốt 13 năm qua, “bình thường” ở Man United thường đồng nghĩa với thông báo của CLB cảm ơn HLV vì những đóng góp, rồi nhanh chóng chuyển sang người kế nhiệm.

Carrick đã vẫy tay chào NHM sau trận thua Como, nhưng trận đấu đó chưa phải lần cuối ông dẫn dắt MU

Lần này thì khác. Thay vì phỏng vấn chia tay hay nói lời tạm biệt, một ngày sau trận thua, Carrick có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington để theo dõi đội U21 gặp Hull City. Sau đó, ông vẫn điều hành buổi tập như thường lệ, trong khi mọi sự chú ý đổ dồn về trận đấu ở London.

Nhìn bề ngoài, đây giống kiểu “sự thấu hiểu” mà một vài người tiền nhiệm của Carrick từng tin họ xứng đáng nhận được. Chẳng hạn, Erik ten Hag từng cho rằng Man United đã quá vội vàng khi chia tay ông vào thời điểm này của mùa giải 2024-25. Người ta cũng bắt đầu mệt mỏi với vòng lặp thay HLV dường như không thể tránh khỏi ở CLB này.

Chính Carrick từng đề cập tâm lý đó sau trận hòa Leeds United 1-1. “Đôi khi bạn gặp khó khăn, đôi khi bạn phải tìm cách vượt qua những giai đoạn như vậy”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh tập thể cần đủ vững vàng để tiếp tục làm những điều đúng đắn, vì những mục tiêu đúng đắn.

Sự ủng hộ có thật sự bền vững?

Nhiều ý kiến cho rằng, đến một lúc nào đó, ban lãnh đạo Old Trafford phải kiên định, chấp nhận khó khăn trước mắt để gắn bó lâu dài với một HLV, hướng tới thành công bền vững. Câu hỏi là Man United có đang làm điều đó không, và nếu có, Carrick có xứng đáng nhận được niềm tin ấy hay không.

Ban lãnh đạo MU đang bị đặt nhiều dấu hỏi. Trước hết, bản chất sự ủng hộ dành cho ban huấn luyện hiện tại vẫn mơ hồ. Liệu nó có tiếp diễn sau chiều thứ Bảy, nếu đội bóng không tạo ra chuyển biến tích cực ở Stamford Bridge? Liệu nó kéo dài đến khi Carrick có đội hình đầy đủ cầu thủ khỏe mạnh, bất kể khi nào, hay đến khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 mở cửa?

Các cầu thủ có còn ủng hộ Carrick?

Những người hoài nghi còn đặt thêm câu hỏi: đây có thật là niềm tin vào Carrick, hay Man United chưa sẵn sàng cam kết (về tài chính hoặc các khía cạnh khác) để tìm người thay thế? Hoặc họ e ngại dư luận nếu thay HLV giữa mùa giải lần thứ ba liên tiếp, sau khi đã chia tay cả Ten Hag lẫn Ruben Amorim?

Sự thiếu rõ ràng này không tạo nền tảng thuận lợi để Carrick xoay chuyển tình thế. Nếu các cầu thủ tin rằng họ đang thi đấu dưới quyền một HLV có tương lai bấp bênh, có thể bị sa thải bất cứ lúc nào, ông khó giữ được uy tín trong phòng thay đồ.

Khả năng khơi dậy tinh thần toàn đội của Carrick cũng đang bị đặt dấu hỏi. Hôm thứ Sáu, ông đưa ra lời thách thức rõ ràng, yêu cầu cầu thủ thể hiện sự chăm chỉ và kiên cường, những giá trị cốt lõi của CLB. Đáp lại chỉ là màn trình diễn nhạt nhòa trong trận thua 0-3 trước Bournemouth.

Để đảo ngược tình thế, các cầu thủ cần hiểu rằng Carrick là người họ phải nỗ lực gây ấn tượng và gắn bó lâu dài, chứ không phải một người đang đứng trước nguy cơ sớm phải rời đi.