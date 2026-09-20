Man United tranh tài năng 17 tuổi với Barcelona

Man United đang nằm trong nhóm CLB theo dõi sát Gilberto Mora, tài năng 17 tuổi đang khoác áo Tijuana và đội tuyển Mexico.

Theo FootballTransfers, Barcelona, Real Madrid, Arsenal và Chelsea cũng quan tâm đến tiền vệ trẻ này.

Mora gây chú ý khi được HLV tuyển Mexico Rafa Márquez so sánh với Lamine Yamal về “phong cách và hồ sơ”.

Anh ra mắt đội tuyển Mexico khi mới 16 tuổi, có 4 lần ra sân tại World Cup 2026 và đang ghi 4 bàn sau 6 trận tại Apertura mùa này.

Mora sẽ bước sang tuổi 18 vào tháng 10, qua đó mở ra khả năng chuyển sang châu Âu từ tháng 1/2027. Tijuana cũng đã xác nhận hợp đồng của cầu thủ trẻ có điều khoản cho phép anh ra đi trong tương lai.

Dù kỳ chuyển nhượng hè đã đóng cửa, Man United vẫn còn hai suất trống trong danh sách đăng ký Premier League khi mới sử dụng 23/25 suất dành cho cầu thủ đội một.

Theo quy định, MU có thể ký hợp đồng với cầu thủ tự do trước khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 mở cửa, nếu cầu thủ đó đã không thuộc biên chế CLB nào trước thời điểm thị trường hè đóng cửa và thương vụ được Premier League phê duyệt.

Điều này giúp HLV Michael Carrick vẫn có thêm một phương án bổ sung lực lượng nếu đội hình phát sinh nhu cầu trong những tháng tới.