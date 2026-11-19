Theo ESPN, Man United đang xem xét khả năng khởi kiện nếu xác định được các CLB đối thủ có hành vi tiếp xúc trái phép với Gabriel trong thời gian anh còn thuộc quyền quản lý của đội bóng.

Tiền đạo 16 tuổi đã thông báo chia tay Man United bằng một video đăng tải trên mạng xã hội hôm thứ Ba. Đáng chú ý, các nguồn tin của ESPN cho biết ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn không biết về thông báo này cho đến khi video được công bố.

Hiện tại, Man United vẫn nắm quyền đăng ký cầu thủ JJ Gabriel. Các nguồn tin khẳng định đội bóng chưa liên hệ với bất kỳ cơ quan quản lý nào để thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền đăng ký của tiền đạo trẻ này sang một CLB khác.

Ảnh: James Gill - Danehouse/Getty Images

Trong khi đó, Man United cho biết các nhân viên của CLB đã nhiều lần tìm cách liên lạc với gia đình Gabriel để hỏi thăm tình hình của cầu thủ, nhưng không nhận được phản hồi. Đội bóng cũng nghi ngờ gia đình và người đại diện của tiền đạo này đã tổ chức các cuộc gặp với những CLB đối thủ từ mùa hè năm ngoái.

Mối quan hệ giữa hai bên được cho là bắt đầu căng thẳng từ trước mùa giải mới. Gabriel từng từ chối đề nghị của Man United về việc tiếp tục tập luyện cùng đội học viện trước khi được đưa lên tập luyện toàn thời gian với đội một. Bên cạnh đó, người đại diện của cầu thủ cũng đưa ra một số yêu cầu liên quan đến vị trí của anh trong đội hình.

Cụ thể, phía Gabriel muốn tiền đạo trẻ được thi đấu ít nhất 20 phút trong các trận đội một gặp Sabah FK, Brighton và Bournemouth. Họ cũng đề nghị CLB trao cho anh áo số 77 và in tên "Gabriel JR" trên áo đấu.

Hiện Gabriel được cho là đã đạt thỏa thuận miệng với Real Madrid và có thể gia nhập đội bóng Tây Ban Nha trong thời gian tới. Nhờ sở hữu hộ chiếu EU, cầu thủ 16 tuổi có thể chuyển đến một CLB thuộc Liên minh châu Âu mà không bị tính vào hạn ngạch cầu thủ ngoài EU. Tuy nhiên, Real Madrid chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Dù vậy, thương vụ vẫn chưa hoàn tất về mặt thủ tục khi Man United vẫn nắm quyền đăng ký Gabriel. Nếu tìm được bằng chứng về hành vi tiếp cận trái phép từ các CLB khác, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng sử dụng biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.