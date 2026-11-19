Malick Thiaw của Newcastle United lọt tầm ngắm của Man United.

Manchester United đang dành sự quan tâm đến trung vệ Malick Thiaw của Newcastle United trong kế hoạch tăng cường hàng phòng ngự.

Theo Sky Germany, Quỷ đỏ nằm trong số những đội bóng theo dõi sát tình hình của tuyển thủ Đức. Thiaw hiện giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Newcastle, nhưng khả năng chia tay đội bóng vào mùa hè năm sau vẫn bỏ ngỏ.

Dù vậy, Man United sẽ phải đối mặt với mức phí chuyển nhượng không nhỏ nếu muốn sở hữu trung vệ 25 tuổi. Newcastle được cho là chỉ chấp nhận đàm phán khi nhận được ít nhất 80 triệu euro.

Ở một diễn biến khác, theo The Telegraph, Newcastle không có ý định để Lewis Hall ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Đội chủ sân St James' Park sẵn sàng từ chối mọi lời đề nghị dành cho hậu vệ trái người Anh.

Man United từng quan tâm và hỏi mua Hall vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, cầu thủ 22 tuổi sau đó đã ký hợp đồng dài hạn mới với Newcastle hồi tháng 9.

Như vậy, nếu muốn tăng cường hàng thủ bằng những mục tiêu từ Newcastle, Man United có thể phải chờ đến mùa hè, đồng thời chuẩn bị ngân sách đáng kể cho thương vụ Malick Thiaw.