Man United muốn chiêu mộ tiền vệ của Como

Theo chuyên gia chuyển nhượng Ekrem Konur, bộ phận tuyển trạch của “Quỷ đỏ” đang theo dõi sát sao tiền vệ người Argentina sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Como.

CEO Omar Berrada muốn đưa Nico Paz về Old Trafford để xây dựng nền tảng cho dự án dài hạn, hướng đến mục tiêu khôi phục vị thế của MU tại Ngoại hạng Anh và đấu trường châu Âu. Ảnh: EPA.

Đáng chú ý, đội bóng thành Manchester từng tiếp cận cầu thủ này nhưng chưa đạt được thỏa thuận với các bên liên quan. Ảnh: Como_1907.

Tuy nhiên, thương vụ không dễ dàng khi Real Madrid sở hữu điều khoản mua lại Nico Paz với mức phí 80 triệu euro, có thể kích hoạt trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 15/7/2027.

Nếu đội bóng Tây Ban Nha không đưa tiền vệ này trở lại Bernabeu, MU có thể có cơ hội cạnh tranh chữ ký của anh, dù Como muốn giữ chân ngôi sao của mình.

Trong kế hoạch cải tổ, tương lai của Bruno Fernandes cũng được đặt dấu hỏi khi MU được cho là cân nhắc xây dựng đội hình mới xoay quanh Nico Paz.

Ngoài MU, Chelsea cũng đang theo dõi sát sao sự phát triển của Nico Paz. Sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn hứa hẹn khiến cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ người Argentina trở nên hấp dẫn trong kỳ chuyển nhượng hè 2027.