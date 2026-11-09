Man United muốn chiêu mộ hậu vệ của Juventus

Manchester United đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc cải tổ lực lượng, với mục tiêu ưu tiên nâng cấp hành lang cánh trái trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Tại Old Trafford, Ban lãnh đạo được cho là đã dần mất kiên nhẫn với hậu vệ Luke Shaw sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì những chấn thương dai dẳng.

Dù vẫn nhận được sự tin tưởng từ HLV Michael Carrick, tương lai của Luke Shaw đang trở nên bất định. Theo những thông tin được tiết lộ, MU sẵn sàng đưa hậu vệ mang áo số 23 lên thị trường chuyển nhượng vào cuối mùa giải nếu anh không chấp nhận điều chỉnh mức lương hiện tại.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng đề cập khả năng hai bên chia tay. Đây được xem là phương án giúp Quỷ đỏ giảm tải quỹ lương, đồng thời tạo thêm ngân sách để bổ sung những nhân tố mới cho đội hình.

Theo nguồn tin từ TuttoJuve, mục tiêu hàng đầu mà bộ phận tuyển trạch INEOS hướng đến là Andrea Cambiaso của Juventus. Đội chủ sân Old Trafford được cho là đã có những động thái tiếp cận ban đầu với hậu vệ 26 tuổi người Italy.

Cambiaso được đánh giá cao nhờ khả năng thi đấu đa năng ở cả hai hành lang cánh. Không chỉ sở hữu tốc độ và nền tảng thể lực tốt, cầu thủ sinh năm 2000 còn có khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả. Sau 142 lần ra sân cho Juventus, anh đã ghi 8 bàn thắng và đóng góp 19 pha kiến tạo.

Thách thức lớn nhất đối với MU nằm ở mức phí chuyển nhượng. Cambiaso vẫn còn hợp đồng với Juventus đến năm 2029 và đang là nhân tố quan trọng trong đội hình đội bóng thành Turin. Dù vậy, INEOS vẫn xem tuyển thủ Italy là phương án lý tưởng để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự chất lượng ở hai biên.