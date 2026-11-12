Man United chính thức sa thải HLV Michael Carrick

Ngày 12/11, CLB Man United thông báo sa thải HLV Michael Carrick sau khởi đầu đáng thất vọng ở mùa giải 2026-2027.

HLV Michael Carrick chia tay Man United sau giai đoạn thi đấu thất vọng.

“HLV Michael Carrick trở lại câu lạc bộ vào tháng 1 và giúp đội bóng kết thúc mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-2026 ở vị trí thứ ba. Trong 17 trận còn lại của mùa giải, Man United giành 12 chiến thắng và là đội kiếm được nhiều điểm nhất giải đấu trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, sau khởi đầu mùa giải 2026-2027 không như kỳ vọng, câu lạc bộ đã phải đưa ra quyết định thay đổi ban huấn luyện nhằm hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra.

Michael Carrick đã, đang và sẽ luôn là một huyền thoại của Man United. Giống như thời còn thi đấu, anh luôn thể hiện sự tận tâm và tinh thần chuyên nghiệp cao nhất trong thời gian trở lại dẫn dắt đội bóng. Khả năng lãnh đạo cùng những thành tích mà anh đạt được ở mùa giải trước sẽ luôn được câu lạc bộ ghi nhận và trân trọng”, trang chủ Man United thông báo.

Michael Carrick trở lại dẫn dắt Man United vào tháng 1/2026, sau khi đội bóng quyết định chia tay HLV Ruben Amorim. Ban đầu, cựu tiền vệ người Anh chỉ được lựa chọn làm HLV tạm quyền đến hết mùa giải. Tuy nhiên, Carrick nhanh chóng giúp Man United cải thiện phong độ và trở lại cuộc đua giành vé dự Champions League.

Trong 17 trận cuối mùa giải 2025-2026, Man United giành 12 chiến thắng, hòa 3 và chỉ nhận 2 thất bại. Thành tích này giúp đội bóng vươn lên vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh, qua đó giành quyền tham dự Champions League mùa tiếp theo.

Những kết quả tích cực giúp Carrick nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo. Đến tháng 5/2026, ông chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng Man United với bản hợp đồng có thời hạn hai năm, kéo dài đến mùa hè 2028.

Dù vậy, thành công ở mùa giải trước không được duy trì khi Man United bước vào mùa bóng 2026-2027. Sau 10 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, đội chủ sân Old Trafford chỉ có 1 chiến thắng, hòa 5 và thua 4 trận, giành được 8 điểm. Kết quả này khiến Man United rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng.

Không chỉ gặp khó khăn ở Ngoại hạng Anh, Man United còn thi đấu thiếu ổn định tại các đấu trường khác. Đội bóng sớm bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh và hiện đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Champions League.

Ở vòng 10 Ngoại hạng Anh, đoàn quân của HLV Carrick hòa Aston Villa 4-4 ngay trên sân Old Trafford. Kết quả này khiến đội bóng kéo dài chuỗi trận không thắng tại giải đấu lên con số 8. Sự sa sút kéo dài, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự và duy trì sự ổn định, khiến ban lãnh đạo Man United quyết định thay đổi HLV trưởng trước đợt FIFA Days tháng 11.

Man United nhắm HLV Mauricio Pochettino sau khi chia tay Carrick.

Sau khi chia tay Carrick, Man United đang hướng đến việc bổ nhiệm HLV Mauricio Pochettino, người hiện dẫn dắt đội tuyển Mỹ. Theo Sky Sports, đội chủ sân Old Trafford đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc với chiến lược gia người Argentina. Tuy nhiên, Man United vẫn cần hoàn tất các thủ tục liên quan đến hợp đồng giữa Pochettino và Liên đoàn Bóng đá Mỹ.

Nhà cầm quân 54 tuổi hiện còn hợp đồng với đội tuyển Mỹ đến năm 2030. Để có được sự phục vụ của ông, Man United dự kiến phải chi khoảng 10 triệu USD tiền giải phóng hợp đồng, chưa bao gồm khoản phí liên quan đến các trợ lý.

Nếu hoàn tất thương vụ, tổng chi phí đưa Pochettino cùng đội ngũ cộng sự đến Old Trafford có thể lên tới khoảng 12 triệu USD. Pochettino không phải gương mặt xa lạ với bóng đá Anh khi từng làm việc tại Southampton, Tottenham và Chelsea, đồng thời có thời gian dẫn dắt PSG.

Chiến lược gia người Argentina được biết đến với lối chơi chú trọng khả năng gây sức ép, tổ chức tấn công tốc độ và phát triển cầu thủ trẻ. Đây cũng là những yếu tố Man United kỳ vọng có thể giúp đội bóng cải thiện phong độ trong giai đoạn tới. Theo lịch thi đấu, Quỷ đỏ sẽ làm khách trên sân của Liverpool vào ngày 22/11, trong khuôn khổ vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026-2027.