Tại sự kiện ra mắt phim, Nhật Kim Anh và Quyền Linh có dịp hội ngộ, trò chuyện thân tình trước sự chứng kiến của đông đảo nghệ sĩ và khán giả. Cách xưng hô chú - cháu được cả hai tiết lộ khiến nhiều người thích thú, đồng thời cho thấy khoảng thời gian dài họ gắn bó trong giới giải trí. Theo những chia sẻ trước đó, Quyền Linh đã quen biết Nhật Kim Anh từ khi cô mới 14-15 tuổi. Nam MC từng bày tỏ sự tự hào trước hành trình trưởng thành của đàn em, từ một cô gái theo đuổi ca hát đến nghệ sĩ có chỗ đứng trong lĩnh vực diễn xuất và kinh doanh.

Trong nhiều năm, hai nghệ sĩ có cơ hội đồng hành qua các chương trình truyền hình thực tế và hoạt động thiện nguyện, tiêu biểu như Cùng Vượt Khó. Cả hai cùng tham gia những hành trình hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Trong quá trình thực hiện thử thách, Quyền Linh thường dành sự quan tâm, động viên Nhật Kim Anh, tạo nên những khoảnh khắc gần gũi được khán giả yêu mến.

Hai nghệ sĩ hội ngộ tại sự kiện ra mắt phim Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ.

Mối quan hệ này còn được duy trì ngoài công việc. Tháng 7/2026, Nhật Kim Anh góp mặt trong tiệc sinh nhật con gái út Hạt Dẻ của Quyền Linh. Nam MC cũng thể hiện sự chu đáo khi đón tiếp và tiễn nữ đồng nghiệp. Đến tháng 10/2026, ông tiếp tục công khai ủng hộ Nhật Kim Anh khi dành lời khen cho vai Thắm của cô trong vở kịch Cuốn Truyện Bị Đốt. Quyền Linh đánh giá cao lối diễn xuất mộc mạc, giàu cảm xúc của nữ diễn viên. Vai diễn này sau đó giúp cô giành Huy chương Vàng cá nhân tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026.

Về sự nghiệp, Nhật Kim Anh hoạt động ở cả lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Cô từng ghi dấu ấn qua những ca khúc như Lâu Đài Cát, Mưa Đã Tạnh, đồng thời tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Trong đó, vai Thị Bình trong Tiếng Sét Trong Mưa là một trong những dấu mốc nổi bật, giúp tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả. Trên màn ảnh rộng, cô từng góp mặt trong Long Thành Cầm Giả Ca, Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ và Vong Nhi. Đặc biệt, vai Cầm trong Long Thành Cầm Giả Ca mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất.

Năm 2026, Nhật Kim Anh trở lại điện ảnh với vai bà Hạnh trong Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ, tác phẩm do Jack Carry On đạo diễn, có sự tham gia của Minh Hằng và Rima Thanh Vy. Bộ phim dự kiến khởi chiếu ngày 2/12/2026. Bên cạnh nghệ thuật, nữ diễn viên còn hoạt động kinh doanh và dành nhiều thời gian chăm sóc hai con sau khi trải qua những biến động trong chuyện tình cảm.

Trong khi đó, Quyền Linh từng là gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt qua các bộ phim Đồng Tiền Xương Máu, Những Nẻo Đường Phù Sa và Giao Thời. Sau này, ông chuyển hướng sang dẫn chương trình và trở thành MC được đông đảo khán giả yêu mến qua Vượt Lên Chính Mình, Bạn Muốn Hẹn Hò. Nam nghệ sĩ kết hôn với doanh nhân Dạ Thảo năm 2005, có hai con gái là Lọ Lem và Hạt Dẻ. Ngoài hoạt động nghệ thuật, ông còn được biết đến với nhiều chương trình thiện nguyện hướng đến cộng đồng.

Màn tương tác chú - cháu của Nhật Kim Anh và Quyền Linh thu hút sự chú ý.

Sau nhiều năm quen biết, Nhật Kim Anh và Quyền Linh vẫn giữ được sự gần gũi, dành cho nhau sự quan tâm và ủng hộ trong công việc. Màn tương tác tại sự kiện ra mắt phim lần này tiếp tục cho thấy tình đồng nghiệp bền chặt giữa hai nghệ sĩ trong showbiz Việt.