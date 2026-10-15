Màn trở lại khác biệt của Jang Wooyoung (2PM)

Jang Wooyoung sẽ tổ chức concert solo vào ngày 14 và 15/11 tại YES24 Live Hall ở Gwangjin-gu, Seoul. Vé cho các buổi diễn tại Seoul được bán qua YES24.

Vé ưu đãi dành cho thành viên câu lạc bộ người hâm mộ chính thức của Jang Wooyoung sẽ được bán vào ngày 15/10 từ 20h đến 23h59 (giờ Hàn Quốc), tiếp theo là đợt bán vé ưu đãi dành cho thành viên thế hệ thứ chín của câu lạc bộ người hâm mộ chính thức HOTTEST của 2PM vào ngày 16/10 cùng khung giờ. Vé bán rộng rãi sẽ bắt đầu vào ngày 19/10 lúc 20h (giờ Hàn Quốc).

Trước concert, Jang Wooyoung đã chia sẻ quá trình chuẩn bị của mình trên kênh YouTube cá nhân, từ danh sách nghệ sĩ biểu diễn và ý tưởng sân khấu đến trang phục. Trong một video trước đó, anh ấy đã gặp gỡ thầy dạy piano Han Jae Sung, người cũng từng là nhạc công khách mời trong các buổi diễn của anh ấy, và tiết lộ kế hoạch ra mắt một bài hát mới lần đầu tiên tại concert.

Trong một video được phát hành vào ngày 9/10, thành viên cùng nhóm 2PM Hwang Chansung đã xuất hiện và lắng nghe Jang Wooyoung chia sẻ ý tưởng về sân khấu. "Nếu tôi nhảy tự do trong buổi hòa nhạc thì có phải sẽ dễ đoán không?", anh nói, bày tỏ mong muốn thể hiện một màn trình diễn khác biệt.

Sau các buổi diễn ở Seoul, Jang Wooyoung sẽ biểu diễn tại Hyogo, Nhật Bản vào ngày 25 và 26/12, tại Tokyo vào ngày 9 và 10/1/2027, và tại Đài Bắc vào ngày 20/3. Tổng cộng, anh sẽ có bảy buổi diễn tại bốn thành phố ở Hàn Quốc và nước ngoài.