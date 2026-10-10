Màn trình diễn pháo hoa chào mừng Ngày giải phóng Thủ đô

Hà Nội tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, bao gồm khu vực trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm); khu vực tuyến phố Quảng Khánh (giáp trực tiếp hồ Tây, phường Tây Hồ); khu vực hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Điểm nhấn nghệ thuật của chương trình năm nay là 1.250 giàn hỏa thuật (350 giàn tại hồ Hoàn Kiếm và 900 giàn tại hồ Tây), kết hợp cùng pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, mặt hồ sẽ trở thành tấm gương khổng lồ phản chiếu muôn sắc màu, tạo nên một màn trình diễn đa tầng, đa chiều, xứng tầm đại lễ của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Với hơn 150 hiệu ứng được thiết kế riêng cho đêm 10-10, các chuyên gia đan cài nhiều lớp ánh sáng: Những chùm pháo tầm cao vút lên kiêu hãnh, pháo tầm thấp bung nở rực rỡ và kỹ thuật hỏa thuật tinh tế trên mặt hồ. Pháo hoa sẽ không chỉ bừng nở trên bầu trời mà còn soi bóng xuống mặt nước, tạo nên một “bản giao hưởng ánh sáng” mãn nhãn.

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân gửi tới bạn đọc những hình ảnh pháo hoa rực rỡ tại khu vực hồ Tây:

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TP Hà Nội.

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TP Hà Nội.

Người dân say sưa chiêm ngưỡng và tranh thủ lưu giữ những khoảnh khắc rực rỡ của màn pháo hoa.

Người dân say sưa chiêm ngưỡng và tranh thủ lưu giữ những khoảnh khắc rực rỡ của màn pháo hoa.

Pháo hoa rực rỡ.