Màn trình diễn gây chấn động toàn cầu với sự ra mắt của mẫu siêu xe điện Tesla Roadster

Vào tối ngày 15/10 (giờ địa phương), Tesla đã chính thức ra mắt mẫu siêu xe điện Tesla Roadster thế hệ mới tại sự kiện diễn ra ở Texas, Mỹ.

Sau gần 9 năm trì hoãn kể từ bản concept năm 2017, màn trình diễn của Roadster đã gây chấn động toàn cầu với những công nghệ không tưởng lấy cảm hứng từ ngành hàng không vũ trụ. Điểm gây sốc nhất tại sự kiện là khả năng rời mặt đất của xe.

Tesla đã trình diễn chiếc Roadster sử dụng lực hút dưới gầm để leo lên một đường dốc dựng đứng, treo ngược mình, sau đó lộn vòng trên không rồi tiếp đất nhẹ nhàng nhờ các luồng khí phụt. Phiên bản biểu diễn được lập trình sẵn và điều khiển từ xa (không có người ngồi trong để đảm bảo an toàn). Các chuyên gia nhận định đây giống như những "cú nhảy" ngoạn mục hơn là một chiếc ô tô bay đường dài liên tục.

Được biết, mẫu xe được trang bị hệ thống quạt hút dưới gầm (tạo lực ép 2G ngay cả khi đứng yên) kết hợp với 10 động cơ đẩy khí lạnh (phối hợp phát triển cùng SpaceX). Hệ thống này sử dụng không khí thông thường được nén áp suất cực cao trong bình chứa 600 lít và tự động nạp lại khi xe chạy.

Xe có thể tăng tốc 0 - 96km/h (0 - 60mph) chỉ trong 0,81 giây. Đây là tốc độ kỷ lục chưa từng có trên một mẫu xe thương mại. Tầm hoạt động của xe đạt khoảng 1.000km cho mỗi lần sạc đầy.

Khác với bản concept bo tròn năm 2017, phiên bản Roadster 2026 sở hữu ngôn ngữ thiết kế góc cạnh, hình nêm tối giản lấy cảm hứng từ các siêu chiến đấu cơ như SR-71 Blackbird và F-35. Đèn pha giấu kín, dải đèn hậu kéo dài, kính màu vàng mô phỏng mũ phi hành gia Apollo và lớp sơn "Ano White" bảo vệ giống như trên tên lửa.

Xe sử dụng hệ thống lái điện tử (steer-by-wire) kết hợp với vô-lăng dạng Yoke. Ghế ngồi được đúc liền vào khung gầm bằng các vật liệu siêu nhẹ như magie, titan và sợi carbon. Elon Musk nhấn mạnh đây là mẫu xe tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm lái thủ công của con người thay vì công nghệ tự hành. Tesla công bố Roadster sẽ có 3 phiên bản chính:

+ Performance: Bản tiêu chuẩn lưu thông hợp pháp trên đường phố, không có động cơ đẩy tên lửa (đặt cọc trước 50.000 USD).

+ Thrust: Phiên bản trang bị động cơ đẩy tăng tốc mạnh mẽ (đặt cọc trước 250.000 USD).

+ Rocket: Bản giới hạn 1 chỗ ngồi, trang bị "hệ thống bay hoàn chỉnh" và chỉ bán thông qua thư mời trực tiếp từ hãng.

Tỷ phú Elon Musk ấn định Tesla Roadster sẽ chính thức đi vào sản xuất "một cách nghiêm túc" vào năm 2028. Hiện tại, mức giá bán chính thức cuối cùng của từng phiên bản vẫn chưa được hãng tiết lộ cụ thể.