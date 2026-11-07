Màn trình diễn áo tắm của Top 25 và công bố Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2026

Trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 tại Hải Phòng, Top 25 thí sinh bước vào phần thi áo tắm với bộ sưu tập Pearlescent Bloom - Ngọc ngà tỏa sáng. Đồng hành cùng các người đẹp trên sân khấu, ca sĩ Minh Hằng mang đến tiết mục Director, kết hợp âm nhạc và vũ đạo hiện đại.

Ca sĩ Minh Hằng trình diễn ca khúc cùng Top 25.

Các thiết kế lấy cảm hứng từ ngọc trai và ánh sáng đại dương, sử dụng sắc hồng ánh xà cừ cùng chất liệu bắt sáng, tôn lên vẻ đẹp hình thể và kỹ năng trình diễn của thí sinh.

Sau các phần thi, Ban giám khảo công bố 15 thí sinh bước tiếp vào vòng trong. Vũ Hồng Hạnh là thí sinh được bình chọn nhiều nhất. Các gương mặt còn lại gồm: Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi, Nguyễn Yến Trang, Đinh Diệu Anh, Đặng Thị Ngọc Lan, Đinh Hoàng Gia Linh, Tạ Thị Hoa, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Gouband Lisa, Bùi Mai Linh, Nguyễn Thị Kim Châu, Nguyễn Thị Hoa, Lưu Phương Anh và Phạm Lê Ái Linh.

Cùng ngắm các thí sinh trong trang phục áo tắm: