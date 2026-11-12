Màn tái xuất đầy tranh cãi của Johnny Depp

Sau thành công của trilogy X - Pearl - Maxxxine, đạo diễn Ti West trở lại với Ebenezer (tựa Việt: Phép màu đêm Giáng sinh). Ông lựa chọn chuyển thể tác phẩm A Christmas Carol của Charles Dickens, đánh dấu phiên bản live-action chiếu rạp đầu tiên của câu chuyện Giáng sinh kinh điển nhất mọi thời đại.

Dự án cũng đánh dấu màn tái xuất của Johnny Depp sau thời gian dài vắng bóng. Trong phim, tài tử hóa thân thành một ông già khó ưa với lớp hóa trang cầu kỳ, giữa bối cảnh London thời Victoria.

Sau buổi chiếu đặc biệt cho báo giới, truyền thông, Ebenezer đang nhận về nhiều luồng phản hồi trái chiều.

Nhà phê bình phim Phil Roberts khen ngợi tác phẩm là “một cách diễn giải táo bạo cuốn sách kinh điển của Dickens, mang đến câu chuyện chân thành, thấm đẫm tình cảm và nỗi tuyệt vọng”. Phil cũng nhận xét Johnny Depp “cuốn hút xuyên suốt hành trình chuộc lỗi nhẹ nhàng của Scrooge, dẫn đến đoạn kết giàu sức lay động hơn những phiên bản trước”.

Tạo hình của Johnny Depp trong phim. Ảnh: Variety.

Tom Chatalbash, nhà phê bình phim của tờ FilmSpeak, gọi Ebenezer là món quà giải trí thú vị cho mùa lễ hội và màn trở lại ấn tượng của Johnny Depp. Cây bút dành nhiều lời khen cho diễn xuất của nam diễn viên trong vai Scrooge đầy tinh quái, sống động, cân bằng được nét hài hước có phần ngớ ngẩn với chiều sâu cảm xúc.

Mặt khác, phong cách kinh dị cùng khả năng tạo hình ảnh giàu tính thẩm mỹ của Ti West đem lại cho Ebenezer bầu không khí gothic đậm nét. “Đạo diễn khéo léo kết hợp những yếu tố rùng rợn với tinh thần cốt lõi trong câu chuyện được yêu mến của Dickens, đồng thời bổ sung những lớp ý nghĩa mới mẻ để đào sâu hành trình của Ebenezer”, Tom Chatalbash đánh giá.

Clarence Moye và Tony Mosello, hai thành viên tổ chức Critics Choice, cũng dành lời nhận xét có cánh cho bộ phim. Bộ đôi đánh giá cao phong cách hình ảnh Ebenezer, cùng với đó là màn trình diễn “kỳ quặc nhưng cũng vui nhộn” của Johnny Depp.

Ở diễn biến khác, nhà phê bình phim Ren Vieira cho biết ông vốn rất yêu thích A Christmas Carol, nhưng phiên bản điện ảnh mới chưa thực sự tạo được dấu ấn riêng. “Ebenezer có đầy đủ những tình tiết quen thuộc của câu chuyện, nhưng chưa có gì nổi bật hay độc đáo trong cách thể hiện lần này. Thiết kế bối cảnh, sản xuất và âm thanh đều tuyệt vời, nhưng rốt cuộc chỉ là Depp diễn Scrooge theo kiểu lập dị quen thuộc, chẳng có gì ngoài những chiêu trò cũ”, ông viết.

Trong khi đó, nhà phê bình Robert Ortiz đánh giá Ebenezer “tạm ổn”. Ông nhận xét: “Bộ phim được thực hiện tốt về mặt kỹ thuật, Johnny Depp rõ ràng có ngoại hình và diễn xuất phù hợp với vai diễn. Tuy nhiên, tác phẩm mắc hai lỗi lớn: dễ bị lãng quên và nhàm chán, đặc biệt với những khán giả đã xem A Christmas Carol”.