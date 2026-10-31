Màn tái xuất đáng mong chờ của Johnny Depp, phim hoạt hình Hoa ngữ 'Ngự miêu phá án' gây tò mò

Hiện thực hóa mối duyên với câu chuyện ám ảnh suốt tuổi thơ

Sau 8 năm vắng bóng màn ảnh Hollywood kể từ Fantastic beasts: The crimes of Grindelwald, Johnny Depp đã sẵn sàng cho sự trở lại của mình với Ebenezer Phép màu đêm Giáng sinh. Trong phim, tài tử hóa thân thành Ebenezer Scrooge, một ông già keo kiệt, cáu kỉnh, buộc phải đối diện với quá khứ, hiện tại và tương lai của mình để tìm kiếm cơ hội làm lại cuộc đời.

Hành trình chuộc lỗi và tìm kiếm sự đổi thay của nhân vật cũng gợi nên những liên tưởng thú vị đến chặng đường trở lại màn ảnh của chính Johnny Depp. Nam diễn viên ấp ủ mong muốn tìm một góc nhìn khác cho nhân vật từng được rất nhiều diễn viên thể hiện. Với các bản chuyển thể A Christmas Carol trước đây, nhân vật này chủ yếu vây quanh bởi các nhân vật có tư chất tốt đẹp, để làm nổi bật sự cáu kỉnh vô lý.

Johnny Depp cho biết: “Với Ebenezer Scrooge, tôi muốn tìm một cách tiếp cận mới để xây dựng nhân vật ông già keo kiệt, khó ưa này. Bởi chẳng ai sinh ra đã xấu tính hay chỉ muốn làm mọi người xung quanh phát bực cả. Câu chuyện A Christmas Carol chứa đựng những thông điệp sâu sắc, đầy ý nghĩa, nhưng đồng thời, tôi cũng muốn khán giả cảm nhận được yếu tố hài hước trong đó”.

Với chính nam diễn viên này, được hóa thân thành Scrooge là "một đặc ân phi thường". Anh tâm sự rằng, câu chuyện của Scrooge đã ám ảnh mình từ khi còn là một cậu bé. Tài tử Hollywood không giấu diếm sự ngưỡng mộ cho bản Scrooge năm 1951. Anh gọi đó là một trong những bộ phim yêu thích nhất mọi thời đại và màn diễn của Alastair Sim đạt tới sự hoàn hảo.

Với một đạo diễn kinh dị đang ở độ chín, một dàn diễn viên Anh giàu thành tích và một 'ngôi sao' đã chờ đợi vai diễn này từ thuở ấu thơ, Ebenezer Phép màu đêm Giáng sinh hứa hẹn là món quà Giáng sinh đặc biệt của năm nay. Sự trở lại của Johnny Depp với màn ảnh rộng, phản chiếu hành trình của chính nhân vật, đang là điều mà người yêu điện ảnh vô cùng chờ đợi.

Một câu chuyện phim pha trộn nhiều yếu tố

Việc lồng ghép các điển tích văn hóa trong hoạt hình không còn là điều quá xa lạ, đặc biệt với mảng phim thị trường Hoa ngữ những năm trở lại đây. Tuy nhiên, làm sao để truyền tải một đề tài đã quá quen thuộc theo cách mới lạ, cuốn hút giới trẻ lại không hề dễ dàng.

Chẳng hạn như, Bao Công phá án cùng những tuyến câu chuyện trinh thám cổ trang ly kỳ đã được tái hiện trong phim Ngự miêu phá án, qua đó trở thành bước thử thách thành công đến từ ê kíp của đạo diễn Cao Lương khi cân bằng tròn trịa yếu tố võ hiệp, kỳ án và chất hài hước hiện đại.

Bối cảnh của phim đưa người xem đến Kim Lăng cổ kính, nơi vốn yên bình nhưng bất ngờ bị bao trùm bởi vô số hiện tượng kỳ quái. Không khí Trung Thu cận kề cũng không thể xua tan được cảm giác u uất, khi trong thành xảy ra các vụ án chấn động. Dân chúng đột ngột biến thành thú dữ và sự mất tích bí ẩn của Thái tử.

Trước hàng loạt mối nguy, Bao Chửng (khi này vẫn là một quan điều tra trẻ tuổi) đã dấn thân vào cuộc săn tìm sự thật. Tại đây, định mệnh đưa anh gặp gỡ Triển Ngao, một chú mèo lang thang cụt đuôi nói được tiếng người.

Từng là linh miêu kề vai sát cánh bên đại tướng Khấu đại nhân, Triển Ngao giờ đây bị xem như “đồ bỏ đi” và chịu sự truy cùng giết tận khắp nơi. Bỏ qua nghi ngại và mâu thuẫn ban đầu, Bao Chửng nhận ra Triển Ngao chính là chìa khóa giải mã toàn bộ bí ẩn.

Một cái bắt tay bất đắc dĩ giữa vị quan trẻ và chú mèo tinh quái được thiết lập, mở ra hành trình truy vết cam go nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Người xem vừa bị cuốn vào những tình tiết giật gân, bí ẩn, với danh tính kẻ chủ mưu dần dần hé lộ, nhưng không thiếu đi những lát cắt về tinh thần đồng đội, phiêu lưu và hết mình vì lẽ phải từ dàn nhân vật chính.

Ngự miêu phá án không cố gồng mình để trở thành một tác phẩm trinh thám “căng não” hay triết lý nặng nề. Trái lại, đạo diễn Cao Lương lựa chọn hướng đi sáng tạo các nhân vật kinh điển theo hướng tiếp cận đối tượng gia đình và giới trẻ. Chất võ hiệp vẫn được thể hiện rõ qua các pha rượt đuổi, thi triển công phu nhưng lồng ghép song song còn có “mảng miếng” hài hước, người tung kẻ hứng nhịp nhàng.