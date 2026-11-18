Màn tái xuất của Ronaldinho bị gọi là trò hề.

Ở tuổi 46, Ronaldinho vừa góp mặt trong chiến thắng của Ravenna trước Forli cuối tuần trước. Sự xuất hiện của huyền thoại bóng đá Brazil nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, đồng thời được xem là một hoạt động quảng bá đáng chú ý của đội bóng Italy.

Tuy nhiên, Cassano không đánh giá cao cách làm này. Trong một chương trình bình luận, cựu cầu thủ AC Milan thừa nhận Ronaldinho là một trong những tài năng vĩ đại nhất lịch sử, nhưng cho rằng việc anh trở lại sân cỏ ở thời điểm hiện tại mang đến hình ảnh thiếu tích cực.

"Tôi rất tôn trọng Ronaldinho, cả với tư cách một con người lẫn cầu thủ. Tôi xếp anh ấy vào nhóm năm cầu thủ hay nhất mọi thời đại, bên cạnh Messi, Maradona, Ronaldo Nazario và có lẽ cả Pele", Cassano nhận xét.

Màn tái xuất của Ronaldinho gây tranh cãi.

Cựu tiền đạo người Italy nhấn mạnh Ronaldinho từng có sự nghiệp phi thường, giành mọi danh hiệu cao quý và sở hữu phẩm chất chơi bóng gần như không ai sánh được.

Dù vậy, Cassano cho rằng những thành tựu trong quá khứ không thể biện minh cho màn xuất hiện vừa qua.

"Ở tuổi 46, với tình trạng thể lực như vậy, anh đến đó để làm gì? Tôi không hiểu. Có phải vì mối quan hệ với Cipriani (chủ sở hữu CLB), vì được trả nhiều tiền hay một lý do nào khác? Với tôi, đó thực sự là một trò hề", Cassano gay gắt.

Phát biểu này lập tức tạo ra những tranh luận về việc các huyền thoại bóng đá trở lại thi đấu trong những sự kiện mang tính thương mại. Thực tế, màn tái xuất sân cỏ ở tuổi 46 của Ronaldinho tạo hiệu ứng kinh ngạc, giúp Ravenna thu tới 199.000 euro tiền bán vé chỉ sau một trận đấu.

Trên sân, Ronaldinho cho thấy những phẩm chất kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật từng làm nên tên tuổi anh vẫn còn nguyên vẹn. Cựu sao Barcelona đá chính ở vị trí hộ công, thi đấu trọn vẹn hiệp một và góp công giúp Ravenna giành chiến thắng 2-0.

Dù Ronaldinho vẫn được xem là biểu tượng của bóng đá thế giới, màn tái xuất tại Italy cho thấy không phải ai cũng đồng tình với cách anh tiếp tục xuất hiện trên sân cỏ.

Neymar tỏa sáng, Santos thoát hiểm Neymar trở thành tâm điểm chú ý sau trận hòa 2-2 đầy căng thẳng giữa Santos và Flamengo ở vòng 29 giải VĐQG Brazil sáng 9/10.