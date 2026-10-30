Mận Tả Van Lào Cai khẳng định sức hút ở phân khúc đặc sản

Trong thị trường trái cây nội địa, mận Tả Van (Lào Cai) luôn là cái tên thu hút sự chú ý lớn từ người tiêu dùng đô thị. Mặc dù không phổ biến hay có sản lượng dồi dào như mận hậu hay mận tam hoa, dòng mận máu vùng cao này vẫn tạo nên dấu ấn riêng nhờ sắc vỏ đỏ tím phủ phấn trắng, phần ruột đỏ rực cùng hương vị chua ngọt đậm đà khó nhầm lẫn.

Ảnh minh hoạ.

Do thời gian thu hoạch ngắn cùng sản lượng có hạn, mận Tả Van ghi nhận mức giá khá cao so với mặt bằng chung. Theo khảo sát trên thị trường tiêu dùng, loại quả này hiện được giao dịch trong khoảng từ 40.000-80.000 đồng/kg tùy thuộc vào thời điểm và chất lượng phân loại. Ở giai đoạn đầu mùa khi nguồn cung còn khan hiếm, giá bán có thời điểm chạm mốc 80.000 đồng/kg, mức giá này sẽ hạ nhiệt dần khi bước vào đợt thu hoạch rộ, trong đó những lô quả chín đều, phủ phấn đẹp và không bị dập nát luôn được người mua ưu tiên lựa chọn.

Mận Tả Van sở hữu kích thước nhỏ gọn hơn mận hậu hay mận tam hoa, nổi bật với lớp vỏ đỏ tím phủ phấn trắng tự nhiên và phần thịt quả màu đỏ đậm. Sức hấp dẫn của loại đặc sản này đến từ sự đan xen giữa vị chua nhẹ, chát thanh khi vừa chín tới và vị ngọt đậm mọng nước cùng hương thơm sâu khi quả chín già. Bên cạnh thói quen thưởng thức tươi, người tiêu dùng còn chuộng mua mận Tả Van để chế biến thành siro, nước ép, mứt hoặc ngâm rượu nhờ sắc nước đỏ sẫm tự nhiên và mùi thơm dịu nhẹ.

Chia sẻ về lý do tìm mua với PV Tri thức & Cuộc sống, chị Minh Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Mận Tả Van chỉ xuất hiện tầm một tháng nên năm nào gia đình tôi cũng phải canh mua sớm. Trái mận tuy nhỏ hơn mận hậu nhưng ruột đỏ mọng, vị chua ngọt rất đậm đà. Ngoài ăn tươi, tôi thường mua thêm 3-5 kg quả chín già về làm siro và ngâm rượu vì nước ngâm lên màu đỏ sẫm rất đẹp lại thơm tự nhiên".

Người tiêu dùng còn chuộng mua mận Tả Van để chế biến thành siro, nước ép hoặc ngâm rượu. (Ảnh: Sưu tầm)

Yếu tố tạo nên chất lượng vượt trội của mận Tả Van đến từ điều kiện canh tác khắt khe ở vùng địa hình cao, nơi có khí hậu mát mẻ và biên độ nhiệt độ chênh lệch lớn giữa ngày và đêm. Do mùa vụ chỉ kéo dài khoảng 1 tháng và quả chín dễ dập nát, khâu thu hái lẫn vận chuyển đòi hỏi sự cẩn trọng cao để đảm bảo chất lượng tươi ngon nhất khi cung ứng ra thị trường. Sức hút tiêu dùng ổn định cùng giá trị kinh tế cao tiếp tục khẳng định vị thế của mận Tả Van như một món quà nông sản vùng cao được săn đón trên thị trường.

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