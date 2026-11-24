Màn pháo hoa hoả thuật rực rỡ trên bầu trời sân Mỹ Đình
Tối 24/11, tại sân vận động Mỹ Đình đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp" được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Sự kiện quy tụ khoảng 50.000 khán giả, 17 di sản UNESCO, dàn nghệ sĩ tên tuổi. Kết lại chương trình là màn pháo hoa, hỏa thuật vô cùng đặc sắc.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/man-phao-hoa-hoa-thuat-ruc-ro-tren-bau-troi-san-my-dinh-post676875.antd