Thông qua sự kết hợp giữa sân khấu thực cảnh, trình diễn nghệ thuật và diễu hành đường phố, chương trình Ngày Văn hoá Việt Nam tại Hà Nội mang đến một không gian văn hóa đa sắc màu giữa lòng Thủ đô, kết nối lịch sử, huyền tích, di sản với đời sống đương đại, đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Chương trình đưa người xem đi qua nhiều lát cắt văn hóa, từ những câu chuyện về nguồn cội dân tộc, lịch sử Thăng Long - Hà Nội đến tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, phố nghề và làng nghề truyền thống. Đằng sau cấu trúc nghệ thuật đồ sộ và ấn tượng này là Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường.

Chương trình đưa người xem đi qua nhiều lát cắt văn hóa.

Sân khấu mở giữa không gian di sản

Một điểm đáng chú ý của chương trình là không gian biểu diễn được mở rộng ra ngoài sân khấu, theo chân các đoàn diễu hành, rước hội và những hoạt động giới thiệu di sản, làng nghề trên các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm.

Trong không gian ấy, cảnh quan và những công trình lịch sử của Hà Nội không còn đơn thuần là phông nền mà trở thành một phần tự nhiên của chương trình. Những câu chuyện về Thăng Long – Hà Nội được tái hiện giữa lòng đô thị, gần gũi với đời sống thường ngày hơn.

Chương trình mở đầu bằng lời chúc văn của NSND Quốc Chiêm, với những trích đoạn từ Chiếu dời đô được vua Lý Công Uẩn viết năm 1010. Giữa không gian lịch sử bên hồ Hoàn Kiếm, những lời văn từ hơn nghìn năm trước vang lên, gợi nhắc về buổi đầu định đô và hành trình dài của Thăng Long. Từ âm hưởng lịch sử ấy, tiếng trống hội rộn rã của hàng trăm nữ nghệ nhân đến từ Thanh Trì hòa cùng giai điệu hào sảng của Đất Việt tiếng vọng ngàn đời qua phần thể hiện của nhóm Oplus, đưa không khí ngày hội lan tỏa giữa lòng Thủ đô.

Lời văn từ hơn nghìn năm trước vang lên, gợi nhắc về buổi đầu định đô và hành trình dài của Thăng Long.

Từ câu chuyện cội nguồn dân tộc đến buổi đầu định đô, lịch sử Thăng Long được gợi mở qua những huyền tích và dấu mốc đã in sâu trong tâm thức người Việt. Đó là hình ảnh Lạc Long Quân, Âu Cơ trong truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên hiện lên qua nghệ thuật xiếc đu dây; tinh thần quật cường của Thánh Gióng được khắc họa bằng võ thuật truyền thống, đoàn rước hoa tre và điệu múa Ải Lao mang dấu ấn hội Gióng ở Sóc Sơn, Phù Đổng; câu chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh với sự kết hợp giữa nghệ thuật múa rối truyền thống của Nhà hát Múa rối Thăng Long và võ thuật Vovinam, đem đến diện mạo mới cho một truyền thuyết quen thuộc. Từ những huyền tích mang màu sắc kỳ ảo, chương trình chuyển sang câu chuyện tình Tiên Dung – Chử Đồng Tử giữa không gian bạt ngàn lau trắng, đem đến sắc thái trữ tình, lãng mạn cho bức tranh văn hóa Thăng Long.

Trường đoạn tái hiện vua Lý Công Uẩn dời Hoa Lư, theo thuyền rồng về Thăng Long và ban Chiếu dời đô là một trong những điểm nhấn của chương trình. Hình ảnh nhà vua đặt chân lên vùng đất mới giữa không gian Hà Nội hôm nay gợi lại thời khắc lịch sử năm 1010, đồng thời kết nối quá khứ với hiện tại của mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Bản sắc Thăng Long – Hà Nội không chỉ được làm nên từ những trang sử mà ở đó còn có đời sống tín ngưỡng, phong tục, nghệ thuật và những sinh hoạt văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Những giá trị ấy được gợi lên qua tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, nghi thức rước Thăng Long Tứ Trấn, truyền thống khoa bảng và các loại hình nghệ thuật dân gian.

Trong không gian của chương trình, tiếng phách Ca trù, làn điệu Xẩm, Chèo Tàu, điệu múa Bồng hay tiếng cồng chiêng Mường đã góp phần mang đến những sắc thái riêng của từng vùng đất, từng cộng đồng. Đặc biệt, sự góp mặt của các nghệ nhân trực tiếp thực hành di sản khiến những giá trị văn hóa không chỉ được tái hiện trên sân khấu mà còn hiện lên qua chính những con người đang gìn giữ, tiếp nối chúng trong đời sống hôm nay.

Ca sĩ Quách Mai Thy và Anh Tú biểu diễn trong chương trình.

Đáng chú ý, một trong những nét riêng của chương trình là không chỉ đưa di sản lên sân khấu mà còn mở rộng không gian để công chúng có dịp gặp gỡ những người đang gìn giữ di sản ngoài đời thực và cảm nhận văn hóa truyền thống trong không gian đời sống. Các đoàn rước, đoàn nghệ nhân cùng hoạt động giới thiệu làng nghề lan tỏa trên những tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm, mang theo sắc màu của những vùng nghề làm nên diện mạo văn hóa xứ kinh kỳ. Đó là những sản phẩm gốm Bát Tràng, tranh Hàng Trống, tò he, đồ cói Phượng Dực, chuồn tre Tây Phương hay hương Quảng Phú Cầu… Mỗi sản phẩm đều mang dấu ấn riêng của một vùng đất và bàn tay tài hoa của những người thợ.

Không gian Hà Nội xưa cũng được gợi lại qua hình ảnh 36 phố phường với mái ngói rêu phong, cánh cửa gỗ và những biển hiệu Hán Nôm thân thuộc. Nét duyên của đất kinh kỳ còn được gợi nhớ qua sắc lụa Vạn Phúc, tà áo dài Trạch Xá, những chiếc quạt Chàng Sơn hay sắc hoa Nhật Tân, xe hoa Tây Tựu. Những chất liệu truyền thống ấy cùng hiện diện trên các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm, tạo nên bức tranh Hà Nội vừa thân thuộc với những dấu ấn xưa, vừa tươi mới trong nhịp sống hôm nay.

Từ những hình ảnh gợi nhắc Hà Nội xưa, chương trình đưa người xem trở lại với nhịp sống của một Thủ đô đang không ngừng đổi thay. Đó là Hà Nội hôm nay, mảnh đất không chỉ mang dáng vẻ trầm mặc của phố cổ, những di tích nghìn năm hay những làng nghề lâu đời, mà còn là một đô thị trẻ trung, năng động, cởi mở với những chuyển động của thời đại. Quá khứ và hiện tại gặp nhau trong chính những giá trị văn hóa vẫn được gìn giữ, tiếp nối và làm mới qua từng thế hệ.

Hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và người dân từ nhiều địa phương cùng tham gia.

Hơn 3.000 người cùng kể chuyện văn hóa Thăng Long

Một trong những điểm dễ nhận thấy ở chương trình là quy mô sân khấu và không gian trình diễn được mở rộng quanh hồ Hoàn Kiếm. Trong đó, sân khấu chính dài khoảng 200m, nổi bật với hình tượng đôi rồng lấy cảm hứng từ mỹ thuật thời Lý.

Bên cạnh đó, các màn trình diễn không bó hẹp trong khu vực sân khấu mà nối dài ra những tuyến phố quanh hồ, với tuyến diễu hành dài khoảng 1,7km, đưa không khí lễ hội đến gần hơn với người dân và du khách. Xuyên suốt chương trình, hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và người dân từ nhiều địa phương cùng tham gia, trong đó riêng các khối diễu hành di sản có khoảng 2.300 người đến từ 48 xã, phường.

Trong không gian ấy, nhiều đại cảnh được dàn dựng công phu, để lại cảm xúc sâu đậm trong lòng khán giả. Đặc biệt, sự xuất hiện của các nghệ nhân trong trang phục, với sản phẩm và những thực hành văn hóa gắn bó với cộng đồng, khiến di sản hiện lên gần gũi giữa đời sống phố phường.

NSND Trung Hiếu, NSND Thu Hà cùng các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội tham gia trong sự kiện.

Với hàng nghìn nghệ nhân, diễn viên, nghệ sĩ cùng tham gia, các màn trình diễn diễn ra liên tục trên sân khấu và những tuyến phố quanh hồ. Việc kết nối các đoàn rước, nghệ nhân từ nhiều địa phương với lực lượng biểu diễn chuyên nghiệp, đồng thời bảo đảm sự ăn khớp giữa các phần trình diễn, là một khối lượng công việc không nhỏ. Qua đó, có thể thấy sự đầu tư của Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường không chỉ ở quy mô sân khấu hay những hình ảnh bắt mắt mà còn ở cách anh kết nối nhiều lực lượng, nhiều chất liệu văn hóa để tạo nên một tổng thể liền mạch.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình cho rằng trong bối cảnh hiện nay, những người làm nghệ thuật có trách nhiệm tôn vinh và lan tỏa các giá trị văn hóa. Theo nữ ca sĩ, văn hóa không đơn thuần là lĩnh vực giải trí mà còn gắn với sự phát triển của đất nước. Vì vậy, việc Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước mang ý nghĩa quan trọng và được góp mặt trong một chương trình kỷ niệm quy mô lớn tại Hà Nội là niềm tự hào đối với cô.

Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường.

Ở góc độ người đảm nhiệm phần lời bình, NSND Lê Chức bày tỏ từng tham gia hàng nghìn chương trình, nhưng lần này mang đến cảm xúc đặc biệt bởi ngày 24/11 từ năm nay chính thức trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo ông, để truyền tải được ý nghĩa của ngày lễ, người nghệ sĩ cần có sự thấu hiểu về chiều sâu lịch sử và tư tưởng văn hóa dân tộc. Dù được thể hiện dưới hình thức một chương trình nghệ thuật, sự kiện lần này mang ý nghĩa riêng, bởi những giá trị văn hóa lâu đời, truyền thống tinh thần của dân tộc và những thành tựu trong thời đại Hồ Chí Minh cùng được gợi nhắc, tôn vinh.

NSND Lê Chức cũng dành sự quan tâm đến không gian tổ chức chương trình với một bên là hồ Hoàn Kiếm với tượng đài Vua Lê Thái Tổ, phía trước là sân khấu đặt tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Trong không gian giàu dấu ấn lịch sử ấy, những câu chuyện về Chiếu dời đô, các làng nghề truyền thống và vẻ đẹp Thăng Long – Đông Kinh – Hà Nội được tái hiện, đòi hỏi người nghệ sĩ phải có sự trân trọng và cảm xúc tương xứng. Ông ví chương trình như "một bức tranh đẹp được đặt trang trọng trong một chiếc khung xứng tầm". Cũng theo NSND Lê Chức, sự sáng tạo trong dàn dựng cần đi cùng việc tuân thủ kịch bản và tinh thần nội dung. Bởi những người tham gia không chỉ biểu diễn cho riêng mình mà còn mang đến công chúng trong nước và bạn bè quốc tế những giá trị văn hóa chung của dân tộc.

Với khán giả, những màn trình diễn cũng đem lại nhiều cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ. Lò Minh Tú, khán giả đến từ Hà Giang cho rằng chương trình gợi lên niềm tự hào khi những giá trị văn hóa của các vùng miền được giới thiệu trong không gian hồ Hoàn Kiếm. Vốn quen thuộc với tiếng khèn Mông và những điệu múa vùng cao, chị đặc biệt xúc động khi nghe tiếng trống Thăng Long, được xem các huyền tích lịch sử và thưởng thức những loại hình nghệ thuật như Ca trù, Xẩm, cồng chiêng Mường. Vị khán giả đến từ vùng cao cũng ấn tượng với sự góp mặt của các nghệ nhân và những đoàn giới thiệu sản phẩm làng nghề. Đặc biệt, khoảnh khắc hàng trăm nghệ sĩ và người dân nắm tay nhau, kết thành vòng tròn lớn quanh hồ Hoàn Kiếm ở cuối chương trình đã để lại trong chị nhiều cảm xúc.

"Khoảnh khắc hàng trăm nghệ sĩ và người dân nắm tay nhau kết thành vòng tròn lớn quanh bờ hồ Hoàn Kiếm rợp cờ hoa ở cuối chương trình, tôi cảm nhận rõ ràng sợi dây gắn kết bền chặt của hai tiếng đồng bào" – khán giả Lò Minh Tú xúc động chia sẻ.

Phần trình diễn của ca sĩ Quách Mai Thy:

Ảnh, clip: Hòa Nguyễn