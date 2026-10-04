Mãn nhãn xem đua thuyền rồng và ván SUP tại hồ Tây

Diễn ra trong hai ngày 3 và 4.10.2026 tại đường đua mặt nước Hồ Tây (khu vực Vườn hoa Lý Tự Trọng và trục đường Nguyễn Đình Thi - Thanh Niên), Giải Bơi chải Thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 do Vietnam Airlines đồng hành cùng UBND TP. Hà Nội tổ chức đã trở thành điểm hẹn văn hóa - thể thao nổi bật.

Màn trình diễn điều khiển ván lướt sóng có động cơ

Đông đảo người dân và du khách đã tập trung đông đúc ven hồ, chăm chú theo dõi từng nhịp chèo và hào hứng cổ vũ cho các vận động viên.

Điểm nhấn thu hút sự chú ý và mang đến nhiều cảm xúc cho người xem là màn diễu hành cờ Tổ quốc trên mặt nước.

Cờ đỏ sao vàng trên ván SUP trong màn diễu hành

Những người trình diễn điều khiển ván lướt sóng có động cơ lao đi trên mặt hồ, tạo thành các dải sóng trắng nối tiếp nhau.

Trên mỗi chiếc ván SUP hay ván lướt, lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay, nổi bật giữa không gian hồ Tây rộng lớn, tạo nên một khung cảnh vô cùng sôi động.

Màn biểu diễn tốc độ cao làm khuấy động một vùng nước

Bước sang mùa giải thứ 7, sự kiện năm nay quy tụ gần 900 vận động viên đến từ các tỉnh, thành, câu lạc bộ, đại sứ quán và các tổ chức quốc tế.

Sự góp mặt của các đội trong nước và quốc tế không chỉ tạo thêm điểm nhấn giao lưu thể thao, văn hóa trong không gian mùa thu bên Hồ Tây mà còn mang đến những màn trình diễn vô cùng mãn nhãn cho khán giả.

Các đội đua tài bơi chải thuyền rồng truyền thống

Mùa giải năm nay ghi nhận sức hút đặc biệt nhờ sự kết hợp hài hòa giữa bơi chải thuyền rồng truyền thống và ván SUP hiện đại trên cùng một đường đua.

Trong đó, nội dung thuyền rồng có 48 đội tham dự, tranh tài ở cự ly 500m với 6 hạng mục.

Nội dung ván SUP thu hút 127 vận động viên tranh tài ở 5 hạng mục, gồm đua nước rút 250m, đua kỹ thuật 1.000m dành cho nam, nữ và tiếp sức gia đình 500m.

Việc tổ chức song song hai bộ môn vừa cho thấy sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và các hình thức trải nghiệm mới, vừa tăng thêm sự kịch tính, hấp dẫn cho giải đấu.

Xem kết quả thi đấu của các đội

Sự kiện lần này là một nội dung quan trọng trong chiến dịch “Chạm Thu Hà Nội”, thuộc chương trình hợp tác giữa Vietnam Airlines và UBND TP. Hà Nội về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Thông qua các hoạt động về ẩm thực, hương thơm, âm nhạc, thể thao cộng đồng và thể thao mặt nước, chiến dịch hướng tới giới thiệu mùa thu Thủ đô bằng những trải nghiệm cụ thể, qua đó góp phần tăng sức hút của điểm đến Hà Nội.

Giải đấu bổ sung thêm một sản phẩm trải nghiệm độc đáo, giàu sức hút cho du lịch Hà Nội

Đông đảo người dân đến xem và cổ vũ cho các đội đua

Bên cạnh đó, sự kiện cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2026).

Qua nhiều năm tổ chức, Giải Bơi chải Thuyền rồng và Ván SUP Hà Nội mở rộng đã trở thành hoạt động thường niên quen thuộc bên Hồ Tây, nhận được sự quan tâm, ủng hộ lớn từ phía công chúng.

Sự kiện không chỉ góp phần đưa các môn thể thao mặt nước đến gần hơn với cộng đồng, mà còn bổ sung một sản phẩm trải nghiệm độc đáo, giàu sức hút cho du lịch Hà Nội mỗi độ thu về.