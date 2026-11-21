Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12 tại TP Hồ Chí Minh và một số địa phương, quy tụ 36 đoàn thể thao đến từ 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Các vận động viên tranh tài ở 48 môn thể thao, với tổng cộng 973 bộ huy chương.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Khát vọng vinh quang”.

Đây là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước, tổ chức định kỳ 4 năm một lần, nhằm đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao, chất lượng đào tạo, huấn luyện và thành tích thi đấu của các địa phương, ngành. Đồng thời, Đại hội tạo cơ hội phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển quốc gia, hướng tới những đấu trường thể thao khu vực và quốc tế.

Tại lễ khai mạc, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục cách đây 80 năm: “Dân cường thì quốc thịnh”. Theo Phó Thủ tướng, lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị, khẳng định sức khỏe nhân dân chính là nền tảng tạo nên sức mạnh dân tộc.

Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh trong việc phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành, địa phương cùng các lực lượng liên quan để tổ chức ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng thể thao không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn hun đúc ý chí, bồi đắp nhân cách, kết nối con người và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Mỗi chiến thắng xứng đáng, cái bắt tay sau trận đấu hay hành động giúp đỡ đối thủ đều thể hiện vẻ đẹp của tinh thần thể thao cao thượng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn các vận động viên tham gia Đại hội phát huy bản lĩnh, thi đấu trung thực, cao thượng, vượt qua giới hạn bản thân và cống hiến những màn tranh tài chất lượng chuyên môn cao.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng còn đề nghị các cấp, ngành và địa phương tiếp tục ưu tiên nguồn lực, quỹ đất để mở rộng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện cho người dân tham gia rèn luyện sức khỏe. Ngành thể thao cần đổi mới mạnh mẽ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng những vận động viên xuất sắc, hướng tới các đấu trường châu lục và thế giới.

Một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc năm nay là việc Ban Tổ chức lựa chọn Công viên Bờ sông Sài Gòn và không gian mặt nước sông Sài Gòn để tổ chức chương trình. Cách tổ chức này tạo nên sự khác biệt so với những kỳ Đại hội trước, đồng thời góp phần giới thiệu hình ảnh TP Hồ Chí Minh năng động, hiện đại và giàu bản sắc văn hóa.

Với chủ đề “Khát vọng vinh quang”, chương trình nghệ thuật quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên và vận động viên tham gia biểu diễn. Ban Tổ chức xây dựng chương trình gồm hai chương nghệ thuật chính là “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”, kết hợp các yếu tố văn hóa truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Trong đó, chương “Những dòng sông hội tụ” tái hiện hành trình hình thành, phát triển của vùng đất phương Nam thông qua sáu cảnh diễn, lấy hình tượng dòng sông làm mạch cảm xúc xuyên suốt. Các tiết mục khắc họa lịch sử, văn hóa, tinh thần đoàn kết và sức sống của TP Hồ Chí Minh.

Tiếp nối là chương “Vươn vai Phù Đổng”, lấy hình tượng Thánh Gióng làm biểu tượng cho sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam. Nội dung chương trình gắn với hành trình trưởng thành của các vận động viên, từ thể thao học đường, thể thao quần chúng đến môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Bên cạnh các tiết mục ca múa nhạc, chương trình còn kết hợp những màn trình diễn thể thao như mô tô nước (Jetski), Flyboard, lướt ván phản lực, dù lượn và patin. Hệ thống âm thanh, ánh sáng cùng công nghệ trình chiếu hiện đại góp phần tạo nên không gian nghệ thuật sôi động bên dòng sông Sài Gòn.

Các đoàn thể thao đến từ 34 tỉnh thành tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đặc biệt, nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn tạo dấu ấn riêng cho lễ khai mạc. Ngọn lửa truyền thống xuất phát từ khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, đi qua các địa danh như Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ và khu vực Ba Son trước khi tiến về sân khấu chính.

Tham gia hành trình rước đuốc có 36 vận động viên đại diện cho 36 đoàn thể thao, cùng 10 vận động viên tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh. Các phương tiện như thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước kết hợp những màn biểu diễn Flyboard và dù lượn tạo nên không khí sôi động trên sông.

Sông Sài Gòn rực sáng ngày khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, 36 đoàn thể thao cùng lực lượng trọng tài tham gia diễu hành. Ban Tổ chức cũng thực hiện các nghi thức trang trọng như rước cờ Tổ quốc, rước cờ Đại hội, tuyên thệ của vận động viên, trọng tài và thắp sáng đài lửa.

Thông qua Đại hội, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân, tăng cường giao lưu giữa các địa phương, ngành, đồng thời tạo động lực nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, hướng tới xây dựng nền thể thao Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.