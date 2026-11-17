Các cây thông được thắp sáng vào khoảng lúc hoàng hôn mỗi tối tại Mỹ (Ảnh minh họa: Ngọc Quang/TTXVN)

Hàng chục nghìn bông hoa, những cây thông xanh và các mô hình trang trí mang đậm không khí lễ hội đang biến Vườn Bách thảo và Nhà kính Bellagio (Bellagio’s Conservatory and Botanical Gardens) tại thành phố Las Vegas (Mỹ) thành một không gian Giáng sinh đầy màu sắc.

Triển lãm thường niên năm nay mang chủ đề "Bưu thiếp từ Giáng sinh" (Postcards From Christmas), tái hiện những hình ảnh lễ hội thân thuộc gắn với ký ức tuổi thơ.

Mở cửa đón khách từ cuối tuần qua và kéo dài đến ngày 2/1/2027, triển lãm gây ấn tượng với những bông tuyết khổng lồ màu bạc được treo dưới mái vòm kính cao, phía dưới là các thảm hoa trạng nguyên, hoa cúc và những hàng cây lá kim mùa Đông. Hương thơm của thông và quế lan tỏa khắp không gian, đưa khách tham quan vào bầu không khí Giáng sinh ấm áp.

Các tiểu cảnh được thiết kế như những tấm bưu thiếp ghi lại khoảnh khắc lễ hội cổ điển, từ chiếc ghế bành khổng lồ đặt cạnh lò sưởi treo những chiếc tất Giáng sinh đến chú gấu bông hóa thân thành cậu bé đánh trống. Một góc phòng khách với hình ảnh chú chó cuộn mình ngủ bên lò sưởi gợi cảm giác thân thuộc và lòng hiếu khách.

Ở trung tâm khu vườn là cây thông linh sam trắng cao 13,72 m, được trang trí bằng những quả châu đỏ, vàng và bao quanh là các tác phẩm sắp đặt tinh xảo từ hoa hồng đỏ được bảo quản, hoa cẩm tú cầu và rêu tuần lộc.

Năm nay, ban tổ chức còn bố trí một khu vực đặc biệt ngay trong thảm cây để khách tham quan có thể chụp ảnh lưu niệm, tạo nên những tấm bưu thiếp Giáng sinh của riêng mình.

Ông Ed Libby - Giám đốc sáng tạo kiêm nhà thiết kế khu vườn Bellagio, người phụ trách các triển lãm từ năm 2016, cho biết chủ đề năm nay gợi lại ký ức Giáng sinh thời thơ ấu, đồng thời mang đến cho du khách một hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc. Ông không chỉ thiết kế cảnh quan mà còn tính toán cả hương thơm, âm thanh và cảm xúc của khách tham quan tại từng góc không gian.

Để hoàn thành công trình này, hơn 100 người đã làm việc liên tục ngày đêm trong 6 ngày. Ban tổ chức dự kiến mỗi ngày có hơn 25.000 lượt khách đến chiêm ngưỡng không gian trưng bày, nơi mang lại khoảng lặng thư thái giữa sự náo nhiệt của các khu vực casino tại Las Vegas.

Theo bà Lea Jonic - quản lý dự án, mỗi triển lãm sử dụng khoảng 20.000 cây và hoa thuộc tối đa 150 chủng loại khác nhau, được cung cấp từ các nhà vườn trên khắp thế giới. Việc lựa chọn và đặt cây được tiến hành trước khoảng một năm để các nhà cung cấp có đủ thời gian chăm sóc, chuẩn bị.

Phần lớn cây và hoa trong triển lãm năm nay được trồng tại bang California. Trong đó, 42 cây thông tươi được đưa về từ núi Shasta. Đơn vị cung cấp cam kết trồng hai cây mới cho mỗi cây được khai thác. Hoa trạng nguyên cũng được trồng trong nhà kính tại California nhằm bảo đảm chất lượng khi đưa đến trưng bày.

Với diện tích khoảng 1.300 m2, khu vườn được thiết kế theo hướng tận dụng tối đa vật liệu thực vật. Sau khi ý tưởng được phê duyệt, bà Jonic liên hệ với 5-10 nghệ sỹ và nhà điêu khắc trên khắp nước Mỹ để chế tác các kết cấu và vật phẩm trang trí, trong đó nhiều chi tiết phải được chạm khắc hoặc sơn thủ công.

Quá trình thay đổi không gian trưng bày đòi hỏi sự phối hợp của đội ngũ làm vườn, thợ điện, thợ mộc, nhà điêu khắc và nghệ sỹ. Họ mất khoảng 2 ngày để tháo dỡ chủ đề cũ và 4 ngày để hoàn thiện không gian mới. Hiện có 9 nhân viên làm vườn toàn thời gian phụ trách tưới nước thủ công cho từng gốc cây để duy trì độ tươi mới.

Những cây có dấu hiệu kém sắc sẽ lập tức được thay thế bằng cây dự phòng từ vườn ươm nhỏ ngay trong khuôn viên. Khi kết thúc đợt trưng bày, những cây cảnh đã hết vòng đời sẽ được chuyển tới cơ sở ủ phân hữu cơ. Khách sạn cũng sẽ tổ chức một đợt bán cây cảnh nội bộ cho nhân viên và toàn bộ số tiền thu được sẽ được quyên góp vào quỹ từ thiện của khách sạn.

Kể từ khi khai trương năm 1998, khách sạn Bellagio duy trì truyền thống tổ chức 5 không gian trưng bày theo mùa mỗi năm tại khu vườn thực vật, biến nơi đây thành một trong những điểm tham quan lễ hội được yêu thích tại Las Vegas./.