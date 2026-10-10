Mãn nhãn pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tối 10/10, bầu trời Hà Nội bừng sáng với những màn pháo hoa rực rỡ chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về các khu vực trung tâm để chiêm ngưỡng khoảnh khắc đặc biệt trong ngày hội lớn của Thủ đô.

Màn pháo hoa rực rỡ tại hồ Hoàn Kiếm, chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Đúng 21h, những loạt pháo hoa đầu tiên đồng loạt thắp sáng bầu trời Hà Nội. Tại hồ Hoàn Kiếm, từng chùm pháo hoa đa sắc bung nở trên nền trời đêm, tạo nên khung cảnh lung linh giữa lòng Hà Nội. Những màn pháo hoa nối tiếp nhau, kết hợp cùng ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ, mang đến bữa tiệc thị giác ấn tượng cho người dân và du khách.

Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại ba địa điểm gồm khu vực trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), tuyến phố Quảng Khánh ven Hồ Tây (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông). Tổng cộng 4.025 quả pháo hoa nổ tầm cao được sử dụng, cùng hệ thống pháo hoa tầm thấp, pháo nổ nước và 1.280 giàn hỏa thuật, tạo nên những màn trình diễn ánh sáng đặc sắc.

Không chỉ mang đến không khí vui tươi, những màn pháo hoa còn khơi dậy niềm tự hào về chặng đường 72 năm xây dựng và phát triển của Hà Nội kể từ mùa Thu lịch sử năm 1954. Giữa ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, người dân Thủ đô cùng hướng về dấu mốc thiêng liêng, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào một Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm:

Pháo hoa tại Hồ Tây:

Pháo hoa tại Hồ Văn Quán:

Hoạt động bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, tinh thần đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Nội; đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động lực xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.