Mãn nhãn màn pháo hoa rực sáng sân Mỹ Đình trong đêm nhạc “Muôn sắc Việt Nam”.

Tối 24/11, những màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ sắc màu liên tiếp thắp sáng bầu trời Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), tạo nên điểm nhấn ấn tượng trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”.

Diễn ra nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Bên cạnh những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, màn trình diễn pháo hoa kết hợp âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu đã mang đến những khoảnh khắc mãn nhãn.

Từ khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, những loạt pháo hoa liên tiếp vút lên, bung nở thành nhiều tầng ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Các chùm pháo hoa với đủ sắc màu đan xen, nối tiếp nhau, tạo nên khung cảnh ấn tượng, có thể quan sát từ nhiều vị trí xung quanh sân vận động.

Điểm đặc biệt của chương trình là pháo hoa không chỉ xuất hiện trong màn kết mà còn được bố trí tại nhiều thời điểm, hòa cùng nhịp điệu âm nhạc và những tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Những hiệu ứng hỏa thuật được kết hợp với hệ thống ánh sáng hiện đại, tạo nên sự chuyển tiếp giữa các không gian trình diễn, góp phần đẩy cao cảm xúc của đêm nghệ thuật.

Tối 24/11/2026, màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành điểm nhấn của chương trình “Muôn sắc Việt Nam”.

Đặc biệt, ở phần cuối chương trình, những loạt pháo hoa tầm cao liên tiếp khai hỏa, bung nở trên bầu trời Mỹ Đình. Các tầng pháo hoa nối nhau tỏa sáng, tạo nên màn kết rực rỡ, khép lại đêm nghệ thuật đặc biệt tôn vinh những giá trị văn hóa Việt Nam. Theo số liệu về màn trình diễn, tổng thời lượng pháo hoa khoảng 17 phút, sử dụng 2.605 quả pháo hoa tầm cao, 648 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 688 giàn phun cùng các ống hỏa thuật.

Giữa không gian âm nhạc, ánh sáng và những màn pháo hoa rực rỡ, “Muôn sắc Việt Nam” khép lại bằng những hình ảnh đầy ấn tượng, góp phần tạo nên dấu ấn đáng nhớ trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Thủ đô.

Dưới đây là hình ảnh pháo hoa rực sáng sân Mỹ Đình trong đêm nhạc “Muôn sắc Việt Nam” do phóng viên Báo Công Thương ghi lại: