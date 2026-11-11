Mãn nhãn màn trình diễn võ thuật đặc công phục vụ Triển lãm Quốc phòng

Ngày 11-11, tại Trường Sĩ quan Đặc công (Xuân Mai, Hà Nội), Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Triển lãm quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026 đã kiểm tra công tác huấn luyện các lực lượng phục vụ lễ khai mạc.

Màn trình diễn được tập luyện công phu, kỹ lưỡng. Ảnh THU HÀ

Chương trình biểu diễn được xây dựng công phu, kết hợp nghệ thuật, âm nhạc với những màn trình diễn võ thuật đặc sắc, thể hiện tinh thần, bản lĩnh và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong chương trình nghệ thuật chào mừng, dự kiến kéo dài 42 phút có các tiết mục Phù Đổng Thiên Vương, Việt Nam kiêu hãnh, Chiến binh sao vàng và tổ khúc hát múa We are the World, Khát vọng hòa bình, Vươn lên Việt Nam...

Luyện tập cho chương trình khai mạc

Điểm nhấn chương trình là màn biểu diễn võ chiến đấu đặc công kéo dài 10 phút. Mở đầu là màn trống trận với các nhịp xuất quân, xung trận, khải hoàn, kết hợp cờ trận và di chuyển đội hình. Tiếp đó, các chiến sĩ trình diễn võ đồng diễn, xếp chữ với 4 bài quyền, gồm cao xà thượng thiên, trường côn phá trận, dao găm độc chiến và quyền quạt.

Màn kết phối hợp biểu diễn võ thuật và xếp hình. Ảnh THU HÀ

Các nội dung võ chiến đấu đặc công, gồm: quyền tay không, song đoản côn, côn nhị khúc và các tình huống võ thuật tổng hợp, như: một đối ba, bốn hoặc năm người. Những động tác dứt khoát, đội hình đồng đều cùng khả năng phối hợp giữa các chiến sĩ tạo nên những màn trình diễn giàu sức mạnh và tính kỷ luật.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 dự kiến có hơn 100 đoàn tham dự, khoảng 600 gian hàng, với sự góp mặt của nhiều lực lượng. Đây là sự kiện có ý nghĩa, thể hiện sức mạnh tổng hợp của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời góp phần khẳng định tinh thần hữu nghị, hợp tác và uy tín của Bộ Quốc phòng Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ đạo; tập trung huấn luyện, rà soát từng nội dung, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Các lực lượng tham gia cần rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, tác phong, nâng cao trình độ, luyện tập thuần thục để truyền tải tốt nhất hình ảnh, thông điệp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng cũng yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của triển lãm, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra sơ suất.

Thượng tướng Lê Quang Đạo tặng quà động viên các đơn vị luyện tập. Ảnh VIẾT CHUNG

Dự kiến, ngày 4-12, lãnh đạo Bộ Quốc phòng sẽ trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị, trong đó có các nội dung trình diễn của lực lượng máy bay, đặc công và các lực lượng liên quan. Lễ khai mạc sẽ diễn ra ngày 10-12.

Dưới đây là hình ảnh của buổi luyện tập sáng 11-11 tại Hà Nội. (Ảnh VIẾT CHUNG)