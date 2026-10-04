Mãn nhãn màn tranh tài Giải bơi chải thuyền rồng và ván SUP trên hồ Tây

Trong không khí phấn khởi chào mừng 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô, UBND thành phố Hà Nội phối hợp cùng Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức giải Bơi chải Thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, sau 7 năm tổ chức, giải đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những sự kiện thể thao - văn hoá nổi bật của Thủ đô, được nhân dân và du khách đón nhận. Mỗi mùa giải, hồ Tây lại rộn ràng tiếng trống, tiếng hò reo cổ vũ của đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí lễ hội sôi động giữa lòng Hà Nội.

“Giải cũng ngày càng nhận được sự quan tâm, tin tưởng của bạn bè trong nước và quốc tế. Nhiều đội đua, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp đã gắn bó, đồng hành cùng giải qua nhiều mùa, coi đây là điểm hẹn giao lưu thường niên tại Hà Nội. Các hoạt động của giải được báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế đưa tin rộng rãi để du khách hiểu thêm về Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến - thành phố vì hoà bình, thành phố sáng tạo, thân thiện và mến khách tới bạn bè năm châu. Góp phần quảng bá văn hoá, phát triển du lịch của Thủ đô gắn với mục tiêu theo Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hoá Việt Nam và Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch” - ôn Phạm Tuấn Long cho biết thêm.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, đánh trống khai hội, chính thức mở màn ngày tranh giải tại hồ Tây.

Các phần thi đấu được mở màn bằng trình diễn ván phản lực trên hồ Tây.

Các đội thuyền rồng mở màn ngày thi đấu 4-10. Sau hiệu lệnh xuất phát, các tay chèo đồng loạt vào nhịp, phối hợp đồng đều và tăng tốc ngay từ những mét đầu tiên.

Từ những đội đã quen thuộc với giải đấu qua các mùa trước đến những vận động viên lần đầu góp mặt, tất cả cùng tạo nên một không gian thể thao cởi mở và giàu tính giao lưu ngay tại hồ Tây.

Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của 48 đội thuyền rồng và 127 vận động viên ván SUP, trong đó có 29 vận động viên quốc tế.

Đông đảo người dân Thủ đô và du khách hòa mình vào không khí sôi động ven hồ Tây, hào hứng theo dõi và cổ vũ nhiệt tình cho các đội đua.

Giải năm nay có quy mô lớn nhất cho đến nay, quy tụ các đội đến từ nhiều quốc gia, tỉnh, thành phố, đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trường đại học, doanh nghiệp và câu lạc bộ, tạo nên một đường đua đa sắc màu ngay giữa lòng Thủ đô.

Khoảnh khắc bứt phá đầy quyết tâm của các vận động viên trước khi cán đích.

Pha bứt tốc nghẹt thở của các đội đua ở giây cuối cùng trước vạch đích.

Giải Bơi chải Thuyền rồng và ván SUP Hà Nội mở rộng 2026 đánh dấu mùa thứ 7 của nội dung thuyền rồng và mùa thứ 2 của nội dung ván SUP, tiếp tục mở rộng quy mô và sức hút qua từng mùa giải. Sự kiện nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines giai đoạn 2025-2030, khẳng định sự đồng hành của Vietnam Airlines trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, thể thao truyền thống dân tộc.