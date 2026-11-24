Những chùm pháo hoa đầu tiên vút bay và bung nở trên bầu trời đêm Mỹ Đình, chính thức mở màn cho 17 phút trình diễn đỉnh cao khép lại chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 24-11.

Sự hòa quyện giữa pháo hoa tầm cao và hiệu ứng hỏa thuật bùng lên từ sân khấu tạo nên không gian ánh sáng đa tầng, đưa cảm xúc của 50.000 khán giả có mặt tại sân vận động lên cao trào.

Các đợt pháo hoa sắc vàng ấm áp rực sáng cả khoảng không, gợi nhắc tinh thần chủ đạo của chương mở đầu “Văn hóa soi đường” - ngọn đuốc dẫn lối cho sự phát triển bền vững của dân tộc suốt chiều dài lịch sử.

Màn trình diễn ánh sáng quy mô lớn này là điểm nhấn giàu cảm xúc nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Bầu trời Thủ đô biến hóa liên tục với hàng loạt gam màu rực rỡ đan xen, tựa như bức tranh “Muôn sắc di sản” tôn vinh các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh.

Những bông pháo nở bung tựa ngàn đóa hoa trên không trung, tiếp nối dư âm đầy tự hào từ màn đồng diễn cộng đồng “Hoa kết đoàn” của hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên và nghệ nhân trên sân khấu.

Từng loạt pháo hoa được lập trình khai hỏa đồng bộ theo từng tiết tấu âm nhạc, kết nối trọn vẹn mạch cảm xúc xuyên suốt 120 phút của đêm đại tiệc nghệ thuật mang tầm vóc quốc gia.

Điểm đặc biệt của màn pháo hoa là thời lượng kéo dài tới 17 phút.

Các chùm pháo tầm cao vươn thẳng và bung tỏa khắp nền trời đêm.

Nhịp pháo dồn dập, rực cháy hòa cùng tinh thần trẻ trung, bùng nổ của đêm diễn, nơi những sáng tác mới như ca khúc chủ đề “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” tạo nên sự kết nối mạnh mẽ giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ và công chúng.

Ánh sáng rực rỡ từ những đợt pháo tầm trung và tầm cao thu hút hàng vạn người dân đứng kín các tuyến đường lân cận để chiêm ngưỡng.

Với thời lượng kéo dài tới 17 phút, màn trình diễn mang đến những tổ hợp pháo hoa dày đặc, đan xen nhiều tầng lớp mãn nhãn.

Cao trào ở những phút cuối cùng khi hàng trăm quả pháo đồng loạt khai hỏa, tạo nên đại cảnh ánh sáng choáng ngợp.

Cả một vùng trời phía Tây Hà Nội bừng sáng trong khoảnh khắc thăng hoa của nghệ thuật và niềm tự hào dân tộc, để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả xem trực tiếp và người dân theo dõi qua sóng truyền hình.

Chùm pháo hoa cuối cùng tỏa sáng rực rỡ trước khi khép lại đêm nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”