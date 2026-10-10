Mãn nhãn màn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Theo kế hoạch, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), Thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm: hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm), hồ Tây (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Màn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô bắt đầu từ 21h đến 21h15.

Trong ảnh là màn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) tại khu vực hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm).

Đây là điểm nhấn trung tâm của chuỗi sự kiện, trận địa pháo gồm 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả pháo nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật bố trí ngay trên mặt nước.

Màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời khu vực phường Hoàn Kiếm.

Trong ảnh là màn pháo hoa tại khu vực hồ Tây nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Theo đó, tại khu vực phố Quảng Khánh (phường Tây Hồ) có lượng pháo tầm cao lớn nhất đợt này với 1.800 quả, cùng 475 quả pháo tầm thấp.

Lần đầu tiên, người dân được chiêm ngưỡng 200 quả pháo nổ nước kết hợp 900 giàn hỏa thuật dàn trải trên mặt hồ Tây.

Vũ điệu ánh sáng trên sóng nước hồ Tây tối ngày 10/10.

Màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời khu vực hồ Tây kéo dài 15 phút.

Từng chùm pháo vút lên cao rồi bung nở rực rỡ, thắp sáng bầu trời đêm.

Theo ghi nhận, dưới những màn pháo hoa, đông đảo người dân hướng mắt lên trời, cùng ghi lại khoảnh khắc đặc biệt.