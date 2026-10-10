Mãn nhãn màn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Đúng 21h ngày 10/10, bầu trời Hà Nội được thắp sáng bởi màn pháo hoa rực rỡ tại 3 điểm hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán, chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Theo kế hoạch, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), Thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm: hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm), hồ Tây (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).
Màn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô bắt đầu từ 21h đến 21h15.
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/man-nhan-man-phao-hoa-chao-mung-72-nam-ngay-giai-phong-thu-do-20426101022204321.htm