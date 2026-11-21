Lễ khai mạc và màn ghe Ngo tranh tài hấp dẫn trên sông Láng Thé.

Giải diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/11, quy tụ hơn 1.200 huấn luyện viên, vận động viên đại diện cho 9 đội ghe Ngo trong tỉnh Vĩnh Long cùng 4 đội ghe Ngo đến từ tỉnh An Giang và Cà Mau.

Các đội tham gia thi đấu ở 3 cự ly 1.200 m nam, 1.000 m nam và 1.000 m nam - nữ phối hợp.

Khán đài 4.000 chỗ ngồi chật kín khán giả.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết giải đua ghe Ngo là điểm nhấn nhiều ý nghĩa của Lễ hội Ok Om Bok﻿. Đặc biệt đây là năm đầu tiên giải được tổ chức ở khu vực sông Láng Thé - địa điểm mới được khánh thành đưa vào sử dụng, một cung đường mới gắn với khán đài quy mô 4.000 chỗ ngồi, hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển văn hóa của tỉnh theo Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị﻿ về phát triển văn hóa Việt Nam.

Công trình văn hóa thể thao và du lịch này không chỉ nhấn mạnh giá trị và góp phần tổ chức tốt giải thể thao truyền thống mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sát, toàn diện của tỉnh Vĩnh Long qua các thời kỳ, nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer.

Theo ông Thiện, đua ghe Ngo là nét văn hóa độc đáo gắn liền với đời sống văn hóa, tâm linh vùng sông nước Nam Bộ﻿. Mỗi chiếc ghe Ngo lướt trên mặt sông là kết tinh của sức mạnh đoàn kết, tinh thần thượng võ, sự khéo léo và niềm tin tín ngưỡng được vun đắp qua nhiều thế hệ của đồng bào Khmer. Vì vậy, tỉnh Vĩnh Long luôn đặc biệt quan tâm, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống trong đời sống văn hóa đương đại.

Để giải đua diễn ra thành công, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long đề nghị tổ trọng tài làm việc với tinh thần trung thực, khách quan, công tâm, điều hành giải đấu đúng luật và điều lệ, phản ánh chính xác kết quả thi đấu.

“Các vận động viên hãy thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết - trung thực - cao thượng, cống hiến cho khán giả những trận tranh tài gay cấn, đẹp mắt. Bà con nhân dân và du khách hãy cổ vũ thật nhiệt tình, văn minh; tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về quê hương Vĩnh Long nghĩa tình, mến khách” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long kêu gọi.