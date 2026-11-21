Sáng 21/11, hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân đến từ các xã, phường của Hà Nội tham gia diễu hành, trình diễn nghệ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm, mở đầu chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Chương trình tái hiện nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc của Thủ đô thông qua các nghi lễ, điệu múa cổ, trò chơi dân gian và sản phẩm làng nghề. Đây cũng là dịp để các loại hình di sản văn hóa phi vật thể được giới thiệu trực tiếp tới người dân và du khách.

Hành trình diễu hành được chia thành 3 chương với các chủ đề: “Từ thuở Thăng Long”, “Hà thành phồn hoa” và “Thủ đô hội nhập”.

Mở đầu chương “Từ thuở Thăng Long” là tiết mục tái hiện huyền sử cội nguồn qua truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên, kết hợp giới thiệu tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh.

Tiếp đó, đoàn diễu hành tái hiện tín ngưỡng thờ Thánh Gióng với các hoạt động đặc trưng của Hội Gióng như hội trận, rước hoa tre đền Sóc và hình tượng Phù Đổng Thiên Vương.

Không khí lễ hội tiếp tục với các màn trình diễn giới thiệu tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ tại Phủ Tây Hồ (phường Tây Hồ) và đền Bà Kiệu (phường Hoàn Kiếm).

Bên cạnh đó, chương trình còn có màn biểu diễn cờ hội, lân, rồng của xã Dương Hòa.

Một điểm nhấn khác là màn diễu hành “Chiếu dời đô”, tái hiện dấu mốc lịch sử năm 1010 khi Vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô, đưa kinh đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên thành Thăng Long. Thông qua hình tượng Tứ Bất Tử, Tứ Trấn Thăng Long cùng những di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu, tiết mục khắc họa tinh thần dựng nước, giữ nước và khát vọng xây dựng một kinh đô văn hiến, trường tồn.

Khép lại chương đầu là màn “Bách Hoa bộ hành”, với sự tham gia của những người trẻ mang theo tình yêu và mong muốn gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Bước sang chương hai “Hà thành phồn hoa”, chương trình mở đầu bằng màn trình diễn “Sĩ tử lên kinh - Vinh quy bái tổ”. Tiết mục lấy cảm hứng từ truyền thống hiếu học của Thăng Long, gắn với Văn Miếu - Quốc Tử Giám và 82 bia tiến sĩ. Hình ảnh sĩ tử đỗ đạt trở về quê hương cùng câu chuyện về 12 làng khoa bảng tiêu biểu góp phần tái hiện hành trình hun đúc nhân tài, làm rạng danh vùng đất kinh kỳ.

Tiếp nối là các màn trình diễn nghệ thuật dân gian như: múa Bồng, nghệ thuật Chèo Tàu Tổng Gối và tiết mục “Hà Nội 36 phố phường”.

Không gian diễu hành còn giới thiệu nhiều làng nghề truyền thống của Thủ đô, trong đó có gốm Bát Tràng, tranh Hàng Trống, đan cỏ tế, làm quạt Chàng Sơn, nghề làm nón ở Thanh Oai, làm hương tại xã Ứng Thiên, tò he Xuân La, chuồn chuồn tre và diều Bá Dương Nội.

Thông qua những sản phẩm thủ công đặc trưng, chương trình khắc họa sự gắn bó giữa phố phường sầm uất với các làng nghề ngoại thành. Mỗi sản phẩm không chỉ thể hiện sự khéo léo, sáng tạo của người thợ mà còn lưu giữ những kỹ thuật và giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Với hàng trăm làng nghề phân bố trên địa bàn, Hà Nội sở hữu kho tàng nghề thủ công phong phú, góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất Thăng Long.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 24/11, với nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày và trải nghiệm văn hóa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các địa điểm lân cận.