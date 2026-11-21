Với sự chuẩn bị đồng bộ, chu đáo cùng chương trình nghệ thuật quy mô, giàu bản sắc, TP.HCM đã sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất cả nước, lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí chinh phục và khát vọng vươn tầm của thể thao Việt Nam.

Như vậy, Sau 20 năm, TP.HCM trở lại vai trò địa phương đăng cai chính Đại hội Thể thao toàn quốc. Đây không chỉ là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với ngành thể thao mà còn là cơ hội để thành phố khẳng định năng lực tổ chức những sự kiện quy mô lớn, quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo, giàu bản sắc và hội nhập.

Với khán đài gần 4.000 chỗ ngồi, trong đó gần 2.000 vé được dành miễn phí cho người dân đăng ký tham dự, lễ khai mạc hướng đến sự gắn kết rộng rãi với cộng đồng, đưa không khí Đại hội đến gần hơn với công chúng.

Lễ khai mạc với chủ đề “Khát vọng vinh quang” quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ, diễn viên và vận động viên, kết hợp nghệ thuật biểu diễn, thể thao và công nghệ trình chiếu hiện đại.

Chương trình đã được xây dựng với hai chương nghệ thuật mang tên “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”, kết nối chiều sâu văn hóa, lịch sử dân tộc với sức mạnh, bản lĩnh và khát vọng của con người Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới.

Đêm khai mạc hình tượng dòng sông dẫn dắt khán giả qua hành trình hơn 300 năm hình thành và phát triển của vùng đất phương Nam.

Những giá trị lịch sử, văn hóa được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật, đồng thời chuyển tải thông điệp về sức mạnh của sự hội tụ, tinh thần đoàn kết giữa các vùng miền.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, chương “Vươn vai Phù Đổng” lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng, khắc họa tinh thần vượt qua giới hạn, ý chí bền bỉ và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của các thế hệ vận động viên Việt Nam.

Đặc biệt, nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn được kỳ vọng trở thành dấu ấn nổi bật của lễ khai mạc.

Ngọn lửa Đại hội sẽ được đưa qua những địa danh giàu giá trị lịch sử như Bến Nhà Rồng, Cột cờ Thủ Ngữ, Bến Bạch Đằng trước khi tiến về sân khấu chính. Ngọn lửa được thắp sáng bên dòng sông lịch sử không chỉ đánh dấu thời khắc khai hội mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho sự tiếp nối truyền thống, tinh thần cống hiến và quyết tâm vươn lên của thể thao Việt Nam.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12 tại TP.HCM và một số địa phương, quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Các đoàn tranh tài ở 48 môn thể thao, với 973 bộ huy chương.

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, nhằm đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao, công tác đào tạo, huấn luyện và thành tích thi đấu của các địa phương, ngành; đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, chủ nhà TP.HCM triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, trong đó có miễn phí vé Metro số 1 và 17 tuyến xe buýt cho các đối tượng tham gia, phục vụ Đại hội theo quy định. Đồng thời, Sở Du lịch TP.HCM đã kết nối các khách sạn, cơ sở lưu trú triển khai chương trình ưu đãi giá phòng dành cho vận động viên, huấn luyện viên và cổ động viên.

Những nỗ lực này không chỉ góp phần bảo đảm các điều kiện phục vụ Đại hội mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự hiếu khách của thành phố đăng cai.