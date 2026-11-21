Tối 21/11, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, TP.HCM, với chương trình nghệ thuật quy mô lớn, kết hợp biểu diễn trên sân khấu, mặt nước và không gian trên cao.

Tham dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo TP.HCM, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức thể thao cùng đông đảo huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và người hâm mộ.

Với chủ đề “Khát vọng Vinh quang”, chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật biểu diễn, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần thể thao và công nghệ hiện đại. Nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn cùng những màn trình diễn quy mô lớn tạo điểm nhấn cho lễ khai mạc.

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao thành tích cao quy mô lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, nhằm đánh giá sự phát triển phong trào thể dục thể thao, chất lượng đào tạo, huấn luyện và thành tích thi đấu của các địa phương, ngành. Đây cũng là dịp phát hiện, tuyển chọn vận động viên xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển quốc gia, hướng tới những đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.

Đại hội lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12 tại TP.HCM và một số địa phương, quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội. Các đoàn tranh tài ở 48 môn thể thao với tổng cộng 973 bộ huy chương.

Không chỉ là cuộc tranh tài của các vận động viên, Đại hội còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong Nhân dân, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các địa phương, ngành và khẳng định định hướng phát triển thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới.

Việc lựa chọn Công viên Bờ sông Sài Gòn và không gian mặt nước sông Sài Gòn làm nơi tổ chức khai mạc thể hiện cách tiếp cận mới trong tổ chức sự kiện, khai thác cảnh quan đô thị và những giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng của TP.HCM.

Sự kiện cũng là dịp quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hiện đại, giàu bản sắc, có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế thể thao và tổ chức các sự kiện quy mô lớn.

Chương trình nghệ thuật khai mạc quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên và vận động viên, được chia thành 2 chương chủ đạo là “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”.

Chương I - “Những dòng sông hội tụ” tái hiện hành trình hình thành, phát triển vùng đất phương Nam qua hình tượng dòng sông. Sáu cảnh diễn gồm “Giọt nguồn”, “Xuôi dòng”, “Khí phách”, “Hợp lưu”, “Đô thị bên sông” và “Vươn khơi”, khắc họa chiều sâu lịch sử, truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết và sức sống của TP.HCM.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp, chương trình gửi gắm thông điệp về sự hội tụ của các vùng miền, văn hóa và tinh hoa thể thao từ mọi miền đất nước, cùng chung khát vọng xây dựng nền thể thao Việt Nam phát triển bền vững.

Chương II - “Vươn vai Phù Đổng” mang không khí trẻ trung, sôi động, hiện đại, lấy hình tượng Thánh Gióng làm biểu trưng cho sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên của người Việt Nam. Hình tượng này cũng thể hiện hành trình trưởng thành của các vận động viên, từ phong trào thể thao học đường, thể thao quần chúng đến thi đấu chuyên nghiệp, không ngừng chinh phục những đỉnh cao mới.

Điểm đặc sắc của chương trình là sự kết hợp giữa ca múa nhạc, nghệ thuật sân khấu với các màn trình diễn thể thao trên mặt nước và không gian ngoài trời. Các môn Jetski, Flyboard, lướt ván phản lực, dù lượn, patin... được đưa vào chương trình, tạo nên những màn trình diễn giàu tính thị giác, thể hiện sức trẻ và tinh thần chinh phục.

Lễ khai mạc còn có màn diễu hành của 36 đoàn thể thao đại diện 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội, cùng lực lượng trọng tài tham gia điều hành các môn thi đấu. Đây là nghi thức thể hiện sự hội tụ của thể thao cả nước, tinh thần đoàn kết, giao lưu, trung thực và cao thượng.

Sau diễu hành là các nghi lễ chính thức gồm rước cờ Tổ quốc, rước cờ Đại hội, tuyên thệ của vận động viên và trọng tài, cùng nghi thức thắp sáng đài lửa, chính thức mở màn ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tiếp tục lan tỏa tinh thần rèn luyện, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới, góp phần xây dựng nền thể thao Việt Nam phát triển bền vững, từng bước hội nhập với khu vực và thế giới.