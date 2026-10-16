Mãn nhãn chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”

2.026 diễn viên cùng những vòng xòe rộng lớn, hoa văn thổ cẩm rực rỡ đã tạo nên đêm diễn ấn tượng tại Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026. Được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật truyền thống với công nghệ trình chiếu 3D Mapping, âm thanh và ánh sáng hiện đại, chương trình “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” kể câu chuyện tình yêu gắn với đời sống văn hóa của đồng bào Thái.

Sân khấu “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” được dàn dựng với những dãy núi cách điệu, mái nhà sàn và hình trăng lớn ở hậu cảnh. Công nghệ trình chiếu 3D Mapping phủ hoa văn thổ cẩm trên mặt sân, kết hợp ánh sáng nhiều lớp, tạo không gian biểu diễn vừa mang dấu ấn văn hóa Thái, vừa giàu hiệu quả thị giác.

Bó lúa, chiếc nón và động tác lao động được đưa lên sân khấu trong cảnh “Mầm lúa”, gợi cuộc sống gắn bó với đồng ruộng của đồng bào Thái. Ánh sáng vàng ấm tập trung vào người diễn và đạo cụ, làm nổi bật nét mặt tươi vui trong không khí mùa gặt.

Trước hình trăng khuyết, nữ diễn viên thể hiện những động tác mềm mại cùng mái tóc dài buông. Bố cục sân khấu tiết chế, ánh sáng tập trung vào nhân vật giúp cảnh “Xuân thì” khắc họa vẻ đẹp người con gái Thái, tạo khoảng lắng giữa chương trình quy mô lớn.

Sàn Hạn Khuống được phục dựng với thang tre, vật dụng dệt sợi và các chi tiết trang trí truyền thống, trở thành nơi đôi trẻ gặp gỡ, giao duyên. Hình trăng lớn phía sau cùng ánh sáng sân khấu mở rộng không gian, đưa sinh hoạt văn hóa cộng đồng vào mạch kể của chương trình.

Hình bóng đôi trai gái tựa vào nhau hiện trên vầng trăng, nối tiếp diễn xuất của các nhân vật trên sàn Hạn Khuống. Công nghệ trình chiếu được sử dụng để diễn tả tình cảm đôi lứa, tạo thêm chiều sâu cho cảnh “Hẹn ước” bằng sự kết hợp giữa hình ảnh thực và hình ảnh trên màn chiếu.

Nghi thức tằng cẩu được tái hiện dưới mái nhà sàn, với những bàn tay nâng niu, búi mái tóc cô gái trước khi về nhà chồng. Ánh sáng thu hẹp vào nhân vật và từng động tác, giúp khán giả theo dõi chi tiết phong tục giữa không gian sân khấu rộng lớn.

Những thanh tre được dựng thành cổng cưới, đón đôi trẻ bước vào ngày vui đoàn tụ. Đạo cụ dân gian kết hợp với hoa văn trình chiếu và sắc màu ánh sáng tạo chiều sâu cho cảnh đón dâu, đưa câu chuyện tình yêu đến với niềm vui chung của gia đình, bản làng.

Cô dâu, chú rể hòa vào điệu sạp giữa các tốp diễn viên, tái hiện không khí đám cưới bản Mường. Những thanh tre vừa tạo nhịp, vừa tham gia chuyển đổi bố cục sân khấu; động tác múa và phần âm nhạc được phối theo hướng dân gian điện tử làm tiết mục thêm sôi nổi.

Màn đại xòe có sự tham gia của 2.026 người, đưa sân khấu bước vào phần trình diễn cộng đồng quy mô lớn. Các hàng diễn viên cùng hòa nhịp dưới những luồng sáng vươn cao, tạo sự chuyển tiếp từ câu chuyện tình yêu đôi lứa sang tinh thần đoàn kết, gắn bó của bản làng.

Nhìn từ trên cao, các hàng diễn viên tạo thành đội hình nhiều lớp, lấy ngọn lửa làm trung tâm. Hoa văn trình chiếu trên mặt sân kết hợp với vị trí, động tác người múa tạo nên bố cục rõ nét, cho thấy sự công phu trong tổ chức màn đại xòe.

Các vòng người cuộn thành những đường xoắn quanh ngọn lửa, gợi nét trang trí trên khăn Piêu của người Thái. Sự phối hợp giữa đội hình biểu diễn, hình chiếu mặt sân và ánh sáng nhiều lớp đưa hoa văn truyền thống thành hình ảnh chuyển động trên sân khấu.

Đội hình “Hoa ban khoe sắc” mở rộng thành các cánh hoa quanh ngọn lửa trung tâm. Những hàng người nối tiếp nhau trên nền hình chiếu tạo nên đóa ban lớn, đưa hình ảnh quen thuộc của Tây Bắc thành một điểm nhấn thị giác trong chương trình.

Các vòng xòe đồng tâm nối tiếp quanh ngọn lửa, phía trên là pháo hoa và những luồng sáng tỏa rộng. Đội hình đông người kết hợp với hiệu ứng sân khấu tạo nên khung cảnh ấn tượng, đồng thời thể hiện thông điệp gắn kết cộng đồng mà chương trình gửi gắm.

Pháo hoa bừng sáng trên Sân vận động Nghĩa Lộ, bên dưới là mái nhà sàn và những vòng xòe nối rộng. Sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại góp phần làm nên thành công của đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.