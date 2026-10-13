Màn 'nâng đỡ nhau thoát ế' của chú rể và bạn thân trong đám cưới gây sốt

Clip chú rể hỗ trợ bạn thân cầu hôn ngay trong ngày cưới gây sốt mạng xã hội. (Nguồn: Diễm Quỳnh dẫn cưới)

Lễ đường một đám cưới tại TP.HCM bỗng trở thành sân khấu cầu hôn khi chú rể giúp người bạn thân ngỏ lời với bạn gái ngay trong ngày vui của mình. Khoảnh khắc đặc biệt này được ghi lại trong đoạn clip đang gây sốt mạng, thu hút 2 triệu lượt xem.

Trên sân khấu, cô dâu đang chuẩn bị ném bó hoa cưới thì chú rể bất ngờ giành lấy, quay lại ném cho một thanh niên đứng cùng dàn phù dâu, phù rể phía sau. Chàng trai này lập tức đón lấy bó hoa rồi quỳ xuống trước cô gái mặc váy trắng đứng cạnh (dường như là một phù dâu), đồng thời lấy hộp nhẫn ra. Màn tặng hoa, trao nhẫn cầu hôn diễn ra trong sự ngỡ ngàng và vui mừng của mọi người xung quanh. Ai nấy không chỉ chúc phúc cho cô dâu chú rể mà còn mừng cho một mối nhân duyên mới.

Clip được nhiều người chia sẻ bởi cảm xúc hân hoan khi niềm vui nhân đôi. Đám cưới là dịp chứng kiến một mối tình đơm hoa kết trái, nay càng ý nghĩa hơn khi sắp có thêm một cặp vợ chồng hạnh phúc. Màn cầu hôn cũng khiến dân mạng hào hứng bàn luận về những người bạn thân sẵn sàng giúp nhau tạo nên kỷ niệm không thể quên trong đời.

“Chú rể đúng kiểu cưới vợ xong vẫn không quên nhiệm vụ của người anh em, thấy bạn thân còn ế là phải ra tay ngay. Đám cưới này đi một lần giải quyết luôn chuyện đại sự của hai cặp đôi”; “Sẵn rạp cưới và quan khách hay anh bạn kia tổ chức đám cưới luôn nhỉ”; “Có những đứa bạn chỉ giỏi rủ mình đi nhậu, có đứa chuyên gọi đi cà phê, còn anh này giúp bạn tiến thẳng đến hôn nhân”...

Dân mạng khen ngợi khoảnh khắc “đẩy thuyền” cực tình cảm, thể hiện tình bạn sâu sắc. (Ảnh chụp màn hình)

Nhật Quang bình luận: “Cô dâu cũng quá tinh tế, gọi chú rể sang một bên, rồi chú rể lấy điện thoại ra quay để nhường không gian cho bạn cầu hôn. Đám cưới của mình là ngày trọng đại nhất, nhưng vẫn sẵn lòng chia sẻ khoảnh khắc ấy để người bạn thân có thêm kỷ niệm đáng nhớ, vừa tạo bất ngờ cho cô gái, vừa khiến nhân vật chính không bị lu mờ. Bạn bè tốt là vậy, thật lòng mong người bên cạnh mình cũng tìm được hạnh phúc”.

Nhiều cư dân mạng dí dỏm nhắn nhủ bạn bè mình rằng phải “nâng đỡ” nhau để cùng thoát ế. “Mọi người nhìn đám cưới này mà tự giác kiểm điểm hội bạn thân của mình đi nhé. Người ta thì giúp nhau thoát ế, còn hội mình cứ hẹn nhau cuối tuần đi ăn, đi chơi, đi cà phê rồi ai về nhà nấy ôm điện thoại. Gần Tết rồi phải cùng kiếm người yêu thôi”, Thanh Thảo bình luận.

Tuấn Hưng nhắc nhở: “Gửi hội bạn thân 10 năm, người ta giúp nhau cầu hôn, còn các ông không giới thiệu bạn gái cho tôi bao giờ. Tôi không cần các ông tặng quà đắt tiền, chỉ cần hôm nào gặp được cô gái tử tế thì nhớ đến thằng bạn vẫn đang độc thân ở nhà. Anh em tốt là phải cùng nhau lấy vợ”.

Anh Tú chia sẻ: “Hội bạn thân của tôi thì cứ khi nào thấy anh em có người yêu mới là liền trêu. Hệ quả là đến nay nhóm 5 thằng vẫn chưa ai lấy được vợ. Năm 2026 rồi, chúng ta phải đổi khác, trở thành hội ‘đẩy thuyền’ để anh em nhanh chóng kiếm được vợ thôi”.