Sau một thời gian dài vắng bóng, Quán quân Giọng hát Việt 2018 Trần Ngọc Ánh trở lại với hình ảnh tự tin, rực rỡ và nhiều năng lượng hơn. Kể về những rung động bất chợt từ cái nhìn đầu tiên, Bambada Bam là ca khúc đánh dấu lần nữ ca sĩ thử sức với một màu sắc tươi mới so với những sản phẩm trước đây.

Trần Ngọc Ánh chia sẻ: “Đã khá lâu rồi, tôi mới trở lại với khán giả bằng một sản phẩm mới. Lần này, tôi muốn thử một hình ảnh tươi mới, năng động hơn và mang đến một trải nghiệm khác so với những gì mọi người từng thấy. Với tôi, âm nhạc không phải lúc nào cũng cần truyền tải những thông điệp quá phức tạp. Đôi khi, chỉ cần một giai điệu đủ vui, đủ cuốn hút để khiến người nghe mỉm cười và muốn chuyển động theo nhịp điệu, như vậy đã là một điều rất đẹp rồi”.

Nói về cảm hứng của bài hát, nữ ca sĩ cho biết: “Đó có thể là khoảnh khắc bạn vô tình chạm mắt một ai đó, chưa kịp biết họ là ai nhưng trái tim đã tự nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Tôi muốn biến cảm giác vừa đáng yêu, vừa có chút bối rối ấy thành âm nhạc”.

Từng được biết đến từ một cuộc thi đề cao giọng hát, lần này cô giảm bớt sự phô diễn kỹ thuật để câu hát hòa vào tiết tấu và vũ đạo. Với dòng nhạc này, độ nhún nhảy trong từng nhịp quan trọng không kém những nốt cao. Đó là thử thách khác với ballad, đòi hỏi người hát vừa giữ hơi, vừa giữ được sự thoải mái khi biểu diễn.

Sự vui tươi của Bambada Bam càng đáng chú ý khi nhìn lại chặng đường không ít thử thách của nữ ca sĩ. Trở thành Quán quân Giọng hát Việt 2018, thuộc đội của huấn luyện viên Noo Phước Thịnh, Trần Ngọc Ánh từng hoang mang, mất định hướng sau chiến thắng vì chưa có mối quan hệ trong nghề và chưa hiểu nhiều về giới giải trí. Với cô, mọi thứ gần như bắt đầu từ con số 0.

Giai đoạn sau đó, lịch chạy show dày khiến Trần Ngọc Ánh bị hạt xơ thanh quản và phải nghỉ hát khá lâu. Khi sức khỏe vừa hồi phục, đại dịch COVID-19 lại khiến kế hoạch tái xuất lùi thêm khoảng hai năm. Dù vậy, cô vẫn kiên trì với con đường đã chọn. Nữ ca sĩ từng bộc bạch rằng, người ít hoạt động trong nghề rất dễ bị đào thải, và cô không muốn điều đó xảy ra với mình. Cô cũng tin rằng, khi nỗ lực hết sức, khán giả sẽ đáp lại bằng sự yêu thương.

Thông điệp cô gửi gắm qua lần trở lại này cũng nhẹ nhàng như chính bài hát. “Dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, chúng ta vẫn nên dành cho mình những khoảng thời gian để rung động, yêu thương và tận hưởng những niềm vui giản dị. Đừng ngại mở lòng trước những cảm xúc mới, bởi đôi khi một cuộc gặp gỡ tình cờ hay một khoảnh khắc rất nhỏ cũng có thể khiến ngày hôm đó trở nên đặc biệt hơn", Trần Ngọc Ánh nhắn nhủ.