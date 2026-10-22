Màn lột xác của CEO Meta ẩn chứa thông điệp gì?

Mark Zuckerberg diện áo phông in dòng chữ “Building is my love language” tại sự kiện của Meta ở California (Mỹ) hồi tháng 9. Ảnh: Reuters.

Tại sự kiện của Meta ở Menlo Park, California (Mỹ) hồi cuối tháng 9, CEO công ty công nghệ mặc áo phông đen dáng rộng, in dòng chữ “Building is my love language” (tạm dịch: “Xây dựng là ngôn ngữ tình yêu của tôi”) bằng phông chữ có chân (serif). Thông điệp này cũng phù hợp với nội dung sự kiện, nơi ông giới thiệu những thiết kế mới nhất của Meta trong lĩnh vực AI.

Chiếc áo có kiểu dáng tương tự những mẫu được Zuckerberg đặt riêng qua hợp tác với NTK Mike Amiri tại Los Angeles. Diện mạo này cho thấy CEO Meta dần rời xa hình ảnh quen thuộc của giới công nghệ với hoodie truyền thống và áo phông xám ôm sát.

Trong những năm gần đây, ông chuyển sang phong cách streetwear (thời trang đường phố) phóng khoáng. Với màn xuất hiện mới, Zuckerberg lại mang đến hình ảnh trí thức, nhẹ nhàng, theo The New York Times.

Từ áo phông rộng đến kính Meta

Điểm khác biệt đầu tiên nằm ở chiếc quần màu nâu mù tạt của thương hiệu The Row, với đường ly nổi bật phía trước, gợi liên tưởng đến phong cách preppy.

Mark Zuckerberg đeo kính Ray-Ban tích hợp AI Meta, với kiểu Browline và phần gọng trên đậm nét, tại sự kiện hồi tháng 9 của Meta. Ảnh: Carlos Barria/Reuters.

Tuy nhiên, phụ kiện thu hút sự chú ý nhất là những cặp kính Ray-Ban tích hợp AI của Meta. Một cặp có gọng dày màu đồi mồi. Cặp kính khác ông sử dụng khi bước lên sân khấu mang kiểu Browline với phần gọng trên đậm nét. Thiết kế này được Shuron giới thiệu lần đầu năm 1947 và trở thành biểu tượng phong cách của thập niên 1950.

Mẫu kính mới thuộc dòng Clubmaster của Ray-Ban, được Meta phát triển thành kính âm thanh, tích hợp micro, có khả năng kết nối AI, song không bao gồm camera. Việc loại bỏ camera nhằm đáp ứng những quan ngại về quyền riêng tư.

“Phong cách rất quan trọng”, Zuckerberg nói trong bài phát biểu, theo CNN.

Theo cây bút thời trang nam Derek Guy, kiểu kính mới gợi liên tưởng đến giới chức và tầng lớp trí thức trong thập niên 1950-1960. Ông nhận xét diện mạo này tạo cảm giác nghiêm túc, mang màu sắc trí thức và quyền lực.

Vẻ ngoài của Mark Zuckerberg luôn là chủ đề bàn luận sôi nổi, đặc biệt trong bối cảnh công ty liên tục ra mắt sản phẩm công nghệ mới. Ảnh: Carlos Barria/Reuters.

So với hình ảnh trước đây, Zuckerberg thay đổi đáng kể. Từng được xem là thần đồng công nghệ không quan tâm đến thời trang, ông hiện lựa chọn trang phục có chủ đích hơn. Dù vẫn chủ yếu mặc áo phông, quần dài và hoodie, cách phối đồ của CEO Meta ngày càng có định hướng và phong cách riêng.

Sự kết hợp giữa thông điệp về tình yêu, kính mang vẻ ngoài của một người đam mê công nghệ và trang phục đường phố cũng làm dịu đi hình ảnh nam tính mạnh mẽ mà Zuckerberg xây dựng những năm gần đây. Đó là hình tượng gắn với dây chuyền vàng và trang phục dáng rộng.

Vẻ ngoài của lãnh đạo Meta

Tom Warren, phóng viên cấp cao của The Verge, thậm chí ví diện mạo mới của ông với biểu tượng emoji 🤓 (hình ảnh mặt cười hở răng đeo kính), thường gắn với những người ham học hỏi và yêu công nghệ.

Nhà nghiên cứu thời trang nam Derek Guy chia sẻ với CNN rằng sự thay đổi có thể chỉ phản ánh tuổi tác, thay vì mang thông điệp chính trị như một số suy đoán. Dù vậy, hình ảnh mới cho thấy Zuckerberg dần chú trọng hơn đến cách công chúng nhìn nhận mình, trong bối cảnh Meta phát triển những sản phẩm, tính năng công nghệ có ảnh hưởng sâu rộng.

Hình ảnh của Zuckerberg có thể tiếp tục trở thành chủ đề tranh luận khi bộ phim The Social Reckoning (2026) của Aaron Sorkin ra rạp. Là phần tiếp theo của The Social Network (2010), phim có Jeremy Strong vào vai Zuckerberg. Nội dung liên quan đến cách Meta xử lý thông tin sai lệch và các vấn đề nhạy cảm.

Jeremy Strong hóa thân vào vai Mark Zuckerberg trong phim The Social Reckoning. Ảnh: Sony.

Trong trailer, Strong xuất hiện với kiểu tóc Caesar không mấy thuận mắt mà Zuckerberg từng để vào cuối thập niên 2010 và đầu thập niên 2020. Ngoài đời, nhà sáng lập Meta đã chuyển sang mái tóc xoăn tự nhiên.

Zuckerberg không phải nhân vật duy nhất thu hút chú ý nhờ trang phục tại sự kiện của Meta trong tháng 9. Alexandr Wang, Giám đốc AI của Meta, xuất hiện với áo phông xanh họa tiết rằn ri, in hình hươu đuôi trắng và dòng chữ “Lake Tahoe”. Wang cho biết mua chiếc áo đã qua sử dụng tại Santa Cruz, California, với giá 30 USD.

Anh kết hợp áo với quần đi bộ đường dài Falketind của thương hiệu Na Uy Norrøna, giày Crocs thuộc bộ sưu tập Realtree Camo và kính gọng kim loại mảnh, phom vuông. Với mái tóc mullet hơi rối, tổng thể trang phục của Wang mang dáng vẻ bụi bặm, gợi liên tưởng đến phong cách “gas station chic” - kiểu ăn mặc bình dân, có phần xuề xòa nhưng vẫn tạo dấu ấn riêng.