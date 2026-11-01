Màn lội ngược dòng ấn tượng của Quang Minh tại Chung kết Olympia năm thứ 26

Trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục của Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội). Bên cạnh màn thể hiện xuất sắc của Quán quân trong cuộc tranh tài năm nay, hành trình "leo núi" và phong thái điềm đạm của Á quân Nguyễn Huy Quang Minh (trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) cũng để lại nhiều dấu ấn khó quên trong lòng khán giả.

Á quân Quang Minh đã xuất sắc thể hiện bản lĩnh trong trận Chung kết. Ảnh: VTV

Trước khi đến với cuộc đua tranh ngôi vô địch, Quang Minh từng là thí sinh sở hữu thành tích nổi bật tại chương trình năm nay với 345 điểm ở trận thi Tháng và 225 điểm trong trận thi Quý. Bước vào trận Chung kết năm, nam sinh đến từ trường THPT chuyên Thái Bình có cơ hội đối đầu với 3 đối thủ "nặng ký" và không kém phần xuất sắc.

Quang Minh có xuất phát điểm không thuận lợi so với ba bạn còn lại khi chỉ ghi một điểm 10 duy nhất sau cả phần Khởi động Cá nhân và Khởi động chung. Đến phần thi Vượt chướng ngại vật, khoảng cách điểm số tiếp tục được nới rộng sau khi Gia Bảo giải mã thành công từ khóa. Trong khi Thái Dương có 95 điểm, Anh Đức đạt 90 điểm và Gia Bảo sở hữu 85 điểm, Quang Minh rơi vào thế bất lợi khi chỉ có vỏn vẹn 20 điểm.

Quang Minh chỉ sở hữu vỏn vẹn hai điểm 10 sau vòng thi Khởi động và Vượt chướng ngại vật. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Trước bất lợi về điểm số ở nửa đầu cuộc đua, Quang Minh không để áp lực và lo lắng chi phối tinh thần thi đấu. Trên sân khấu, nam sinh vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ, gương mặt điềm tĩnh và tập trung theo dõi diễn biến của cuộc tranh tài. Không bộc lộ sự nôn nóng hay biểu hiện mất bình tĩnh trước sự dẫn trước của các đối thủ, Quang Minh kiên trì với phần thi của mình, chờ đợi cơ hội để cải thiện điểm số.

Dù lo lắng nhưng Quang Minh vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ và sự bình tĩnh.

Bước sang phầnTăng tốc, Quang Minh dần lấy lại phong độ và bắt đầu thu hẹp khoảng cách với các đối thủ. Đến phần thi Về đích, cậu bạn tiếp tục cho thấy khả năng nắm bắt cơ hội và sự quyết đoán trong những lựa chọn quan trọng. Từng bước tích lũy điểm số, Quang Minh tạo nên màn bứt phá ấn tượng, từ vị trí cuối cùng vươn lên cán đích ở ngôi vị Á quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26.

Chiến thuật thi đấu thông minh đã giúp Quang Minh chạm tay đến ngôi Á quân.

Không chỉ tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục, Quang Minh còn cho thấy bản lĩnh vững vàng trong trận đấu. Dù ở thế bất lợi hay khi đạt thành tích cao, nam sinh trường THPT chuyên Thái Bình vẫn giữ phong thái bình tĩnh, tự tin và khiêm tốn. Đây cũng là nét tính cách được cậu thể hiện xuyên suốt từ những trận đấu trước đó, tạo nên một nhà leo núi với vẻ ngoài điềm đạm và bản lĩnh.

Nhiều khán giả nhận xét màn thể hiện của Quang Minh tại trận Chung kết năm cho thấy bản lĩnh không nhất thiết phải thể hiện qua những khoảnh khắc bùng nổ, mà còn nằm ở khả năng điều chỉnh cảm xúc, giữ vững tinh thần trước nghịch cảnh.