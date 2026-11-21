Theo kết quả điều tra, năm 2005, mặc dù biết rõ 2 thửa đất có tổng diện tích khoảng 11.000 m2, tọa lạc tại xã Bãi Thơm (nay là đặc khu Phú Quốc), là đất rừng nhưng Tuấn vẫn mua lại của ông B.V.Đ. và bà B.T.T.L. với giá 400 triệu đồng.

Đối tượng Lê Thanh Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Đến tháng 6/2022, thông qua người môi giới, ông N.V. T (trú tại TP Hà Nội) tìm đến gặp Tuấn để hỏi mua đất. Lợi dụng việc người mua không nắm rõ nguồn gốc pháp lý của các thửa đất, Tuấn giới thiệu đất đã có giấy xác nhận nguồn gốc, được đưa ra khỏi ranh giới rừng và có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó, Tuấn dẫn ông T. đến xem đất và thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ diện tích với giá 16 tỷ đồng. Sau khi thống nhất giao dịch, ông T. đã chuyển tổng cộng 16 tỷ đồng, trong đó 9,5 tỷ đồng vào tài khoản của Tuấn và 6,5 tỷ đồng vào tài khoản của Vũ Đình Quang (SN 1972, trú tại phường Rạch Giá).

Quá trình điều tra xác định, trước đó Tuấn và Quang đã thỏa thuận với nhau việc Quang bỏ công sức, chi phí làm giấy xác nhận liên quan đến nguồn gốc đất, khi bán được đất, Quang sẽ nhận tiền. Liên quan vụ việc, Quang đã bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò, hành vi của những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.