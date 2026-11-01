Màn khoe eo gây tranh cãi của Jennie (BlackPink)

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Ngày 31/10, Jennie được bắt gặp xuất hiện tại bữa tiệc kết hợp Halloween và sinh nhật của siêu mẫu Kendall Jenner. Trang phục của nữ ca sĩ sinh năm 1996 ngay lập tức thu hút sự chú ý, khi cô hóa trang thành nhân vật Suki trong phim 2 Fast 2 Furious (2003).

Tạo hình gợi nhớ phong cách đặc trưng của Suki với trang phục tông hồng và tím, áo ngắn, chân váy mini ánh kim cùng đôi bốt cao màu hồng nổi bật. Đây là màn hóa trang mang màu sắc hoài niệm điện ảnh đầu những năm 2000.

Suki là nhân vật do diễn viên Nhật Bản - Mỹ Devon Aoki thủ vai trong phim hành động 2 Fast 2 Furious (2003), phần thứ hai của loạt phim Fast & Furious. Cô là tay đua đường phố, thành viên nhóm của Tej Parker và có kỹ năng lái xe điêu luyện. Suki gây ấn tượng với phong cách thời trang cá tính, thường gắn với trang phục hồng nổi bật và chiếc Honda S2000 màu hồng.

Màn hóa trang của Jennie nhận phản ứng trái chiều trong cộng đồng mạng. Người hâm mộ hết lời khen ngợi Jennie với vẻ ngoài cá tính, vóc dáng mảnh mai, cân đối, đặc biệt là vòng eo 54 cm. Họ đánh giá giọng ca Solo lựa chọn tạo hình hợp lý, vừa bám sát phiên bản gốc, vừa khoe được lợi thế hình thể. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng bộ trang phục không ấn tượng bằng Lisa.

Trước đó, Lisa chia sẻ lên Instagram cá nhân bộ ảnh mới cho lễ Halloween. Trong ảnh, người đẹp Thái Lan hóa thân thành mỹ nhân ngư hắc ám.

Lisa chọn hình tượng siren, sinh vật thần thoại gắn với những tiếng hát mê hoặc thủy thủ trong truyền thuyết Hy Lạp. Nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục phủ vảy, chiếc đuôi giống nàng tiên cá, vương miện và lớp trang điểm tông tối. Đôi mắt xanh, móng vuốt dài cùng hàm răng sắc nhọn khiến tạo hình mang màu sắc kinh dị thay vì vẻ đẹp dịu dàng thường thấy ở nàng tiên cá.

Đôi mắt xanh, móng vuốt dài cùng hàm răng sắc nhọn khiến tạo hình mang màu sắc kinh dị thay vì vẻ đẹp dịu dàng thường thấy ở nàng tiên cá.

Tạo hình này giúp Lisa hút hơn 3,6 triệu lượt thích trên trang cá nhân. Cư dân mạng khen ngợi cô mang vẻ đẹp ma mị, tà ác mà quyến rũ khó cưỡng.

Jisoo cũng gia nhập lễ hội Halloween với Lucyna Kushinada, thường được gọi là Lucy, nhân vật nổi bật trong loạt anime Cyberpunk: Edgerunners.

Cô tái hiện mái tóc trắng cắt bất đối xứng cùng trang phục mang phong cách tương lai của nhân vật.

Jisoo còn đăng video biến hình và kết hợp tạo hình này với thử thách vũ đạo trên nền ca khúc mới Addicted, thu hút hàng triệu lượt thích.