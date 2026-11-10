Màn hình trở thành 'cơn ác mộng' mới của các nhà sản xuất ôtô

Ảnh minh họa: Đan Thanh.

Theo Motor1, đang có khoảng 30 đợt triệu hồi ôtô tại Mỹ liên quan đến màn hình trên xe. Con số này thậm chí được cho là còn có thể tăng lên vào cuối năm, biến màn hình trở thành “cơn ác mộng” mới cho các nhà sản xuất ôtô.

Ảnh hưởng hàng triệu xe

Các đợt triệu hồi hiện tại ảnh hưởng đến khoảng 3,8 triệu ôtô tại Mỹ, với các vấn đề từ lỗi camera lùi cho đến tình trạng màn hình hoàn toàn tắt ngúm - sự cố có thể xảy ra ngay cả khi đang lái xe. Trong số này, màn hình hiển thị hình ảnh từ camera lùi đang khiến nhiều nhà sản xuất ôtô phải đau đầu.

Trong số gần 12 triệu ôtô mà Ford đã triệu hồi trong năm 2026, có hơn 2 triệu xe liên quan đến lỗi hình ảnh camera lùi. Trước đó vào ngày 3/3, hãng xe Mỹ phát lệnh triệu hồi với lần lượt 889.950 và 849.310 xe do hình ảnh camera lùi có thể hiển thị sai hoặc hoàn toàn không hiển thị. Đợt triệu hồi đó ảnh hưởng đến các xe Ford Bronco, Escape, Edge, và Explorer, cùng với Aviator và Corsair của Lincoln.

Honda cũng đã phát lệnh triệu hồi với 325.588 xe vì lỗi camera lùi khiến hình ảnh có thể không hiển thị. General Motors đã triệu hồi 276.879 xe do camera lùi có thể hiển thị hình ảnh bị méo hoặc đen ngòm. Thương hiệu xe thể thao Lamborghini cũng không đứng ngoài, đã triệu hồi 7 chiếc siêu xe do hình ảnh camera lùi có thể không xuất hiện.

Màn hình hiển thị hình ảnh camera lùi là nguyên nhân nhiều ôtô tại Mỹ bị triệu hồi. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Theo Motor1, loạt thông tin triệu hồi nói trên cho thấy đây không phải là vấn đề giới hạn ở chỉ một hãng xe, hay bất kỳ dòng xe nào. Việc camera lùi đột nhiên trở thành tâm điểm của hàng loạt đợt triệu hồi được cho là xuất phát từ những thay đổi gần đây trong quy định tại Mỹ.

Camera lùi đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, nhưng phải đến gần đây mới trở thành trang bị bắt buộc trên tất cả ôtô du lịch mới bán ra tại Mỹ.

Vào ngày 1/5/2018, Tiêu chuẩn An toàn Phương tiện Cơ giới Liên bang Số 111 đã chính thức quy định điều này.

Điều thú vị là quy định nói trên không nhất thiết yêu cầu các hãng xe phải trang bị màn hình trung tâm, nhưng buộc các mẫu xe phải cung cấp cho người lái hình ảnh rõ ràng về những gì nằm phía sau.

Do gần như tất cả hãng xe đều hiển thị hình ảnh đó thông qua màn hình thông tin giải trí trung tâm, một lỗi phần mềm khiến màn hình chuyển sang màu đen hoặc hiển thị hình ảnh bị trễ đều có thể châm ngòi cho một đợt triệu hồi an toàn, ngay cả khi bản thân camera vẫn đang hoạt động chính xác.

Sự cố hiển thị của màn hình có thể dẫn đến một đợt triệu hồi. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Chính điều này tạo ra sự khác biệt quan trọng. Nhiều đợt triệu hồi nói trên thực chất không do bản thân hệ thống camera lùi. Trong nhiều trường hợp, vấn đề nằm ở phần mềm kết nối camera và màn hình với các hệ thống khác nhau của xe. Nhưng màn hình hiển thị camera lùi cũng không phải là vấn đề duy nhất.

Hyundai đã triệu hồi 96.310 xe SUV do màn hình có thể bị tối đen trong lúc lái. Genesis đã triệu hồi 83.877 xe và Nissan cũng triệu hồi 51.589 xe do phần mềm gặp lỗi tương tự.

Nhiều màn hình hơn, nguy cơ lỗi cao hơn

Ôtô hiện đại đang sở hữu nhiều màn hình hơn bao giờ hết. Dữ liệu từ IHS Markit trích dẫn bởi Consumer Reports cho thấy màn hình cảm ứng ban đầu chỉ xuất hiện trên hơn 50% xe mới bán ra tại Mỹ vào năm 2014, nhưng giờ đây gần như trở thành trang bị tiêu chuẩn. Khoảng 98% toàn bộ ôtô mới bán ra tại Mỹ trong năm 2026 đang sở hữu ít nhất một màn hình.

Sở hữu nhiều màn hình hơn cũng đồng nghĩa ôtô sẽ tăng nguy cơ phát sinh lỗi. Màn hình ôtô đã xuất hiện từ lâu, nhưng hiện được tích hợp sâu hơn vào phần mềm của xe so với năm 2016.

Camera lùi, cảm biến đỗ xe và các hệ thống an toàn đều được tích hợp vào màn hình trung tâm. Khi bất kỳ màn hình nào trên xe ngừng hoạt động, ngay lập tức một vấn đề an toàn nghiêm trọng sẽ phát sinh.

Màn hình ôtô hiện đại tích hợp nhiều chức năng, bao gồm hiển thị hình ảnh camera lùi, phát cảnh báo cảm biến và các hệ thống an toàn khác. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Tại Mỹ, các cơ quan quản lý đã bắt đầu xử lý các vấn đề về phần mềm theo cách tương tự khi xử lý các lỗi cơ khí, đặc biệt là nếu sự cố đó liên quan đến các rủi ro an toàn.

Với sự trỗi dậy của các dòng xe định nghĩa bằng phần mềm (software-defined vehicles), nhiều đợt triệu hồi có thể đơn giản được khắc phục thông qua các bản cập nhật phần mềm trực tuyến.

Khi ôtô tiếp tục “tiến hóa” và phần mềm ngày càng trở thành ưu tiên cao hơn, các màn hình trên xe sẽ càng có lý do để không thể biến mất, bất kể người dùng có phàn nàn nhiều đến đâu. Thậm chí, các hãng xe sẽ còn bổ sung thêm nhiều công nghệ cho ôtô khi những chiếc xe ngày càng hoạt động dựa vào phần mềm nhiều hơn.

Chuyên trang Motor1 nhận định thách thức với nhà sản xuất ôtô trong thập kỷ tới sẽ không đơn giản bổ sung thêm công nghệ cho xe. Thay vào đó, các hãng sẽ cần đảm bảo rằng công nghệ đó hoạt động chính xác trong mọi thời điểm.