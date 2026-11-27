Tuyên ngôn thẩm mỹ cho không gian setup hiện đại

Vẻ ngoài quyết định màn hình máy tính có hòa hợp với góc setup hay không. Smart Monitor ghi điểm nhờ thiết kế mỏng, màu sắc đa dạng và khả năng “biến hình” khi tắt.

Thiết kế công thái học và bộ màu sắc pastel thời thượng

Mặt lưng phẳng khoảng 11,4 mm ở các dòng như M8 giúp màn hình Samsung thanh thoát dù đặt sát tường hay giữa phòng. Viền siêu mỏng mang lại khung hình màn hình 32 inch liền mạch. Chân đế chỉnh cao, xoay dọc trên một số phiên bản hỗ trợ đặt màn hình ngang tầm mắt, giảm mỏi cổ.

Ngoài đen, trắng thanh lịch, Samsung từng có các màu Sunset Pink, Daylight Blue và Spring Green. Sắc pastel hồng, xanh dễ ăn ý với concept Hàn Quốc nhiều gỗ sáng, cây xanh. Bản trắng hoặc đen hợp phong cách tối giản, hòa vào tổng thể. Màu sắc thay đổi theo thế hệ, nên hãy kiểm tra phiên bản đang bán trước khi phối đồ.

Thay đổi diện mạo không gian với tính năng My Contents

Màn hình Samsung thông minh không còn là mảng đen đơn điệu mỗi khi tắt như màn hình thông thường. Tính năng My Contents hiển thịảnh cá nhân, thời tiết và lời chào khi bạn ngồi vào bàn. Nhờ vậy, màn hình giống khung tranh kỹ thuật số, tạo cảm hứng cho ngày mới.

Độ phân giải 4K trên phần lớn phiên bản mang đến hình ảnh sắc nét như tranh thật. Khoảng 1,07 tỷ màu cho khả năng chuyển sắc mượt mà, hạn chế loang màu trên ảnh phong cảnh. Tấm nền QD-OLED ở bản cao cấp cho màu đen sâu, nổi bật trong phòng tối. Chế độ Eye Saver Mode và Flicker Free giúp bạn ngắm lâu mà ít mỏi mắt.

Trải nghiệm đa nhiệm đỉnh cao không cần đến PC

Nhờ hệ điều hành tích hợp, Smart Monitor vận hành như một máy tính thu nhỏ. Các tác vụ từ soạn tài liệu, họp online đến điều khiển nhà thông minh đều có thể thực hiện ngay trên màn hình.

Trợ lý công việc độc lập và kết nối di động linh hoạt

Màn hình Samsung chạy sẵn Microsoft 365 trên One UI Tizen, người dùng chỉ cần cắm chuột, bàn phím là có thể soạn thảo văn bản. Multi View chia đôi màn hình, giúp vừa mở tài liệu vừa tra cứu web. Camera SlimFit trên một số phiên bản giúp họp online rõ nét mà không cần webcam rời.

AirPlay cho phép chiếu không dây từ iPhone, iPad hay MacBook lên màn hình lớn. Samsung DeX biến điện thoại Galaxy thành máy tính với giao diện desktop quen thuộc. Trên các dòng từ M7 trở lên, cổng USB-C vừa truyền hình ảnh vừa sạc laptop chỉ với một sợi cáp. Wi-Fi tích hợp giúp chia sẻ màn hình không dây.

Trung tâm giải trí Smart TV thu nhỏ

Màn hình Samsung có sẵn kho ứng dụng Netflix, YouTube, giúp bạn xem phim mà không cần bật máy tính. Loa khoảng 10W trên bản tầm trung đủ lấp đầy phòng ngủ hay phòng trọ nhỏ. Ở các mẫu màn hình 4K đời mới, AI Upscaling nâng nội dung độ phân giải thấp lên gần 4K, giúp video cũ sắc nét hơn.

Ứng dụng SmartThings giúp bạn bật đèn, chỉnh điều hòa ngay từ bàn làm việc. Một số bản tích hợp sẵn IoT Hub chuẩn Zigbee, Thread nên người dùng không cần mua bộ trung tâm riêng. Tính năng điều khiển giọng nói hỗ trợ ra lệnh tắt đèn mà không phải rời ghế. Samsung Knox bảo vệ các kết nối IoT, mang lại sự yên tâm về dữ liệu.

Smart Monitor có phải sự đầu tư thông minh và xứng đáng?

Mẫu màn hình này là lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn cần gộp màn hình, TV và loa vào một khung hình 32 inch. Nhờ vậy, căn hộ nhỏ hay phòng trọ tiết kiệm được diện tích đáng kể. Bạn không phải mua lẻ TV, loa rời hay bộ trung tâm IoT, giúp giảm chi phí setup.

Tuy vậy, tấm nền VA 60Hz chỉ đủ cho văn phòng và xem phim, chưa hợp game thủ. Độ chuẩn màu của tấm nền VA cũng chưa đáp ứng nhu cầu thiết kế đồ họa chuyên sâu. Một số tính năng Microsoft 365 yêu cầu gói đăng ký trả phí. Nếu ưu tiên chơi game, màn hình Samsung bản QD-OLED 165Hz sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.