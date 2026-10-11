Màn hình Samsung Galaxy S27 Ultra hỗ trợ DC dimming và tấm nền OLED M16 mới giúp bảo vệ mắt

Samsung Display được cho là đã bắt đầu các khâu chuẩn bị trong quy trình sản xuất màn hình cho thế hệ điện thoại thông minh cao cấp tiếp theo. Theo các thông tin rò rỉ công nghệ mới nhất, hai phiên bản hàng đầu gồm Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra sẽ là những thiết bị tiên phong của thương hiệu Hàn Quốc tích hợp giải pháp điều chỉnh độ sáng DC dimming, đi cùng thế hệ vật liệu phát quang tiên tiến nhằm nâng cấp trải nghiệm thị giác cho người dùng.

Galaxy S27 Ultra là mẫu flagship tiếp theo đến từ Samsung

Cơ chế điều tiết DC dimming so với PWM: Bước chuyển vì sức khỏe thị giác

Hiện nay, phần lớn các thiết bị cao cấp như Galaxy S26 Ultra vẫn sử dụng phương thức điều chế độ rộng xung (PWM - Pulse Width Modulation) để kiểm soát độ sáng. Về mặt kỹ thuật, PWM điều chỉnh mức sáng nhận thức bằng cách bật và tắt điốt phát quang liên tục ở tần số cao theo từng chu kỳ. Dù mang lại khả năng quản lý màu sắc ổn định ở dải sáng thấp, hiện tượng nhấp nháy liên tục này có thể gây mỏi mắt, căng thẳng thị giác hoặc đau đầu đối với những người dùng có cơ địa nhạy cảm.

Ngược lại, công nghệ DC dimming can thiệp trực tiếp vào điện áp và cường độ dòng điện cung cấp cho các bóng bán dẫn trên tấm nền. Bằng cách giảm nguồn điện đi qua điốt, màn hình tự động giảm độ sáng mà hoàn toàn không tạo ra hiện tượng chớp tắt theo chu kỳ. Nhờ đó, mắt người xem không phải điều tiết liên tục theo các xung ánh sáng, mang lại cảm giác dễ chịu hơn đáng kể khi sử dụng máy trong môi trường thiếu sáng.

Galaxy S27 Ultra sẽ có công nghệ DC dimming

Tuy nhiên, việc triển khai DC dimming trên tấm nền tích hợp tần số quét thích ứng LTPO đặt ra thách thức kỹ thuật rất lớn. Ở các mức điện áp thấp, tấm nền OLED rất dễ gặp hiện tượng biến dạng màu sắc hoặc suy giảm độ tương phản. Do đó, các nhà sản xuất điện thoại thông minh như Xiaomi thường áp dụng giải pháp lai: sử dụng DC dimming ở độ sáng từ trung bình đến cao, sau đó chuyển dần sang PWM tần số cao khi hạ về mức sáng tối thiểu để đảm bảo độ chính xác màu.

Chiến lược phân cấp phần cứng: Vật liệu phát quang M16 và bài toán 10-bit

Bên cạnh cơ chế điều chỉnh độ sáng mới, Samsung dự kiến sẽ tạo ra ranh giới công nghệ rõ nét giữa các phân khúc trong dòng Galaxy S27. Hai mẫu cao cấp Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra được định hướng trang bị bộ vật liệu hữu cơ OLED M16 hoàn toàn mới, mang lại hiệu suất phát quang cao hơn và tiết kiệm năng lượng vượt trội. Trong khi đó, hai phiên bản Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27 Plus sẽ dừng lại ở bộ vật liệu M14+.

Tính năng bảo mật góc nhìn Privacy Display từng xuất hiện trên thế hệ tiền nhiệm cũng tiếp tục được duy trì trên các biến thể cao cấp. Tính năng này giúp hạn chế góc nhìn từ các hướng xung quanh nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân khi người dùng thao tác ở nơi công cộng.

Dòng Galaxy S27 sẽ ra mắt vào đầu năm sau

Dù có nhiều cải tiến hướng đến trải nghiệm người dùng, nguồn tin cho biết dòng sản phẩm này vẫn chưa được nâng cấp lên độ sâu màu 10-bit thuần túy ở cấp độ phần cứng. Việc tiếp tục sử dụng tấm nền màu 8-bit kết hợp mô phỏng dải màu là phương án nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất hàng loạt trên quy mô toàn cầu. Hướng đi này tương tự cách Apple duy trì cơ chế PWM được tinh chỉnh mịn màng trên dòng iPhone thay vì chuyển đổi hoàn toàn sang DC dimming độc lập.