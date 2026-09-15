Màn hình phụ tích hợp trí tuệ nhân tạo trên Xiaomi 18 Pro sở hữu những cải tiến đột phá nào?

Xiaomi đã chính thức xác nhận kế hoạch trình làng dòng điện thoại cao cấp Xiaomi 18 Pro tại thị trường Trung Quốc ngay trong tháng này. Thông tin lập tức thu hút sự chú ý của giới công nghệ khi hình ảnh quảng bá đầu tiên hé lộ bước tiến mới trong trải nghiệm hiển thị ở mặt lưng thiết bị.

Chi tiết đáng giá nhất trên thế hệ flagship mới chính là cụm màn hình phụ độc đáo ở phía sau, nay được nâng cấp toàn diện nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), mở rộng đáng kể khả năng tương tác so với các thế hệ tiền nhiệm.

Xiaomi 18 Pro Series sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Cơ chế hiển thị nội dung tạo sinh trên màn hình phụ AI

Hình ảnh giới thiệu được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo làm nổi bật dòng chữ "Generating" nằm ngay chính giữa màn hình phụ phía sau. Dấu ấn này xác nhận khu vực màn hình mặt lưng sẽ không còn giới hạn ở các tiện ích cơ bản như xem giờ, phím tắt hay widget thông thường.

Cụ thể, hệ thống được thiết kế để trực tiếp hiển thị các nội dung do AI tạo sinh ngay trên máy theo thời gian thực. Nhờ đó, người dùng có thể tùy biến giao diện một cách trực quan, linh hoạt hơn rất nhiều thay vì phụ thuộc vào các hình ảnh tĩnh hay thiết lập có sẵn.

Động thái đầu tư mạnh mẽ vào màn hình phụ của Xiaomi xuất phát từ hành vi thực tế của người tiêu dùng. Dữ liệu ghi nhận từ thế hệ Xiaomi 17 Pro cho thấy người dùng thực hiện hơn 4 triệu lượt tương tác với các thẻ ứng dụng và thiết lập hơn 3,5 triệu hình nền mới mỗi ngày trên màn hình mặt lưng, tạo tiền đề vững chắc để hãng tiếp tục phát triển tính năng này.

Tinh chỉnh thiết kế và tích hợp phím bấm thao tác nhanh

Về ngôn ngữ ngoại hình, Xiaomi 18 Pro tiếp tục kế thừa phong cách cụm camera đặt ngang đặc trưng. Hệ thống ba ống kính Leica chất lượng cao được che phủ liền mạch dưới lớp kính bảo vệ của màn hình phụ, giúp thiết kế mặt sau giữ được sự thống nhất.

Ảnh thực tế Xiaomi 18 Pro

Theo các nguồn tin rò rỉ từ leaker DCS, phần viền bao quanh màn hình phụ phía sau đã được gọt mỏng đáng kể, mang lại tỷ lệ hiển thị thoáng đãng và sang trọng hơn. Không gian màn hình này cũng có kích thước mở rộng và tích hợp công nghệ bảo mật nâng cao tương tự giải pháp xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra.

Bên cạnh đó, vị trí camera trước dạng đục lỗ được bố trí lại để tối ưu hóa không gian hiển thị của màn hình chính. Đáng chú ý, khung viền máy dự kiến tích hợp thêm một nút vật lý mới chuyên dụng, hỗ trợ kích hoạt nhanh các tác vụ hoặc tính năng AI một cách tiện lợi.

Kỳ vọng phần cứng trên thế hệ flagship mới

Bên cạnh đột phá về màn hình phụ, các thông tin bên lề còn hé lộ Xiaomi 18 Pro cùng phiên bản Pro Max có thể sở hữu viên pin dung lượng lên tới 8.000 mAh kết hợp công nghệ sạc nhanh công suất 100W, hứa hẹn đáp ứng cường độ sử dụng liên tục ở mức cao.

Để thấy rõ bước chuyển giao công nghệ, người dùng có thể đối chiếu với các thông số cao cấp từng được trang bị trên dòng Xiaomi 17 Ultra trước đó:

Các thông tin chính thức liên quan đến cấu hình chi tiết, các gói tùy chọn bộ nhớ cũng như mức giá thương mại của dòng Xiaomi 18 Pro sẽ sớm được nhà sản xuất công bố trong các sự kiện giới thiệu sản phẩm sắp tới.