Màn hình HD OLED có thể xuống smartphone giá rẻ mà không tăng giá, các hãng tấm nền đang thảo luận

Màn hình OLED độ phân giải HD có thể sớm xuất hiện trên các mẫu smartphone giá rẻ mà giá bán không đổi. Theo các báo cáo mới nhất, những nhà sản xuất tấm nền hàng đầu đang tìm cách đưa OLED xuống phân khúc phổ thông để duy trì sản lượng, trong bối cảnh thị trường di động dự kiến sụt giảm.

Công nghệ màn hình OLED sẽ phổ biến hơn ở phân khúc điện thoại giá rẻ

Vì sao OLED được nhắm tới phân khúc giá rẻ?

Động thái này bắt nguồn từ áp lực tài chính thực tế. Báo cáo từ ZDNet Korea cho biết giá bộ nhớ tăng cao trong thời gian qua đang đội chi phí sản xuất tổng thể, buộc các hãng phải tìm hướng đi mới để thu hút người dùng.

Thêm vào đó, công ty nghiên cứu thị trường Omdia dự báo lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu sẽ giảm khoảng 12% vào năm 2026. Để giữ các dây chuyền hoạt động ổn định, nhà cung cấp tấm nền phải nhắm đến thị trường smartphone giá rẻ, nơi các thiết bị dùng màn hình LCD vẫn chiếm số lượng lớn.

Hiện Samsung Display, BOE và Tianma đang tích cực thảo luận với các thương hiệu như OPPO và vivo để sản xuất tấm nền HD OLED. Thách thức cốt lõi là giá thành của loại tấm nền này chỉ được ngang bằng với tấm nền LCD độ phân giải HD đang có trên thị trường.

Bài toán chi phí: cắt giảm gì để giữ giá?

Để đạt mức giá kỳ vọng, các nhà cung cấp có thể phải dùng vật liệu OLED giá rẻ và cắt giảm một số thông số kỹ thuật không quá quan trọng. Cách làm này giúp các hãng điện thoại duy trì tỷ suất lợi nhuận mà không phải tăng giá bán lẻ.

Mẫu điện thoại Xiaomi Mi CC9e với màn hình hiển thị cơ bản

Theo các nguồn tin rò rỉ, mỗi nhà sản xuất chọn một hướng khác nhau để tối ưu chi phí:

Người dùng được gì, mất gì khi chuyển từ LCD sang HD OLED?

Nếu kế hoạch thành công, các dòng smartphone giá rẻ của REDMI, OPPO hay vivo sẽ được nâng cấp rõ rệt về khả năng hiển thị. Người dùng sẽ có độ tương phản cao và màu đen sâu hơn so với màn hình IPS LCD truyền thống vốn có nhiều hạn chế.

Hướng đi này không hoàn toàn mới. Năm 2019, Xiaomi từng thử nghiệm với mẫu Mi A3, dùng màn hình Super AMOLED 720p. Dù độ phân giải không quá sắc nét, chênh lệch về chất lượng màu sắc vẫn khiến OLED hấp dẫn với người dùng có ngân sách hạn hẹp.

Tấm nền OLED cho chất lượng hiển thị vượt trội LCD

Tuy vậy, HD OLED không phải giải pháp hoàn hảo cho mọi nhu cầu. Dưới đây là những điểm cần cân nhắc:

Ưu điểm hiển thị: cải thiện mạnh độ tương phản, hiển thị màu đen chân thực và tiết kiệm pin hiệu quả hơn khi dùng chế độ tối.

Hạn chế về độ phân giải: mức 720p có thể khiến văn bản nhỏ bị rỗ, chưa phù hợp với người thường xuyên đọc tài liệu.

Lựa chọn thay thế: người ưu tiên độ sắc nét và tính thực dụng vẫn có thể chọn màn hình IPS LCD 1080p quen thuộc.

Cần chờ xác nhận chính thức

Nhìn chung, việc đưa OLED xuống phân khúc phổ thông có thể mang lại thêm lựa chọn đáng giá cho người tiêu dùng. Thay vì phải trả thêm tiền cho thiết bị cao cấp, người dùng có thể sớm tiếp cận công nghệ hiển thị tốt hơn trên các sản phẩm bình dân.

Tuy nhiên, thông tin về tấm nền này mới ở giai đoạn thảo luận và chưa được Samsung Display xác nhận. Người dùng cần chờ thêm công bố chính thức từ các hãng. Nguồn tin: XimiTime.