Cha mẹ cùng con tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời giúp trẻ hình thành thói quen vận động, nâng cao sức khỏe, tăng sự gắn kết gia đình (Ảnh minh họa)

Một thế hệ đang ngồi quá nhiều

Ngày 4.11.2026, WHO công bố ước tính toàn cầu năm 2025 cho thấy khoảng 240 triệu người trong độ tuổi 11-17 không có ngày nào vận động đủ 60 phút ở cường độ vừa đến mạnh trong tuần khảo sát. Chỉ 14% thanh thiếu niên duy trì được mức vận động này mỗi ngày, đủ cả bảy ngày trong tuần.

Kết quả được tổng hợp từ 389 cuộc khảo sát tại 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 3,2 triệu thanh thiếu niên tham gia. Đáng chú ý, mức độ hoạt động thể chất của lứa tuổi này trên toàn cầu hầu như không cải thiện trong suốt 15 năm qua.

Tại Việt Nam, Khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại trường học năm 2019, được WHO, Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT công bố năm 2022, ghi nhận 24,1% học sinh 13-17 tuổi vận động ít nhất 60 phút mỗi ngày trong từ năm ngày trở lên mỗi tuần. Dù tăng so với mức 20,5% năm 2013, tỷ lệ này vẫn chỉ chiếm khoảng một phần tư số học sinh được khảo sát.

Điều đáng lo là hậu quả của việc thiếu vận động không chỉ thể hiện ở cân nặng. Khi ít được rèn luyện, cơ thể bỏ lỡ những lợi ích quan trọng đối với sức bền, sức mạnh cơ bắp và sự phát triển của xương. Theo WHO, vận động thường xuyên giúp trẻ em, thanh thiếu niên cải thiện thể lực, sức khỏe tim mạch, chuyển hóa và giảm lượng mỡ cơ thể. Ngược lại, ngồi nhiều có liên quan đến tình trạng tích tụ mỡ, thể lực kém và những bất lợi đối với sức khỏe chuyển hóa. Vì thế, ngay cả khi chưa thừa cân, người trẻ vẫn cần vận động để bảo vệ sức khỏe.

Đặc biệt, tuổi thiếu niên là giai đoạn quan trọng để phát triển cơ và tích lũy khối lượng xương. Những hoạt động chịu sức nặng cơ thể như chạy, nhảy, chơi thể thao giúp kích thích xương phát triển, đồng thời tăng sức mạnh và khả năng phối hợp vận động. Thiếu đi những hoạt động này, các em cũng mất dần cơ hội xây dựng nền tảng thể lực trong giai đoạn cơ thể đang lớn.

Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, thói quen ít vận động còn liên quan đến khả năng học tập và sức khỏe tinh thần. Hướng dẫn của WHO ghi nhận hoạt động thể chất có lợi cho khả năng nhận thức, tập trung, kiểm soát hành vi và giúp giảm triệu chứng trầm cảm ở trẻ em, thanh thiếu niên. Bởi vậy, việc cắt giảm toàn bộ thời gian vui chơi, vận động để dành cho học tập chưa hẳn đã tốt cho trẻ. Các em có thể mất đi một hoạt động cần thiết cho cả sức khỏe lẫn tinh thần.

Trong khi đó, việc ngồi lâu trước màn hình càng kéo dài thời gian ít tiêu hao năng lượng. Sử dụng điện thoại, máy tính để giải trí, nhất là khi lấn vào giờ ngủ, còn có thể làm giảm thời gian nghỉ ngơi. Khi lịch sinh hoạt chỉ xoay quanh bàn học và các thiết bị điện tử, cơ hội rèn luyện thể chất bị thu hẹp, giấc ngủ cũng dễ bị ảnh hưởng. Những hệ quả ấy không nhất thiết biểu hiện ngay thành bệnh lý, nhưng là lý do để cha mẹ quan tâm sớm hơn đến thói quen sinh hoạt của con.

Để con thích vận động mỗi ngày

Theo khuyến nghị của WHO, trẻ em và thanh thiếu niên từ 5-17 tuổi cần vận động ở cường độ vừa đến mạnh trung bình ít nhất 60 phút mỗi ngày trong tuần, thông qua các hoạt động như đi bộ nhanh, chạy, đạp xe, bơi. Các hoạt động cường độ mạnh và tăng cường cơ, xương cần thực hiện ít nhất 3 ngày mỗi tuần. Thời gian vận động có thể tích lũy trong ngày, không nhất thiết phải tập liên tục suốt một giờ.

Tại nhiều quốc gia, vận động đã được đưa vào sinh hoạt học đường bằng những cách đơn giản. Chương trình The Daily Mile tổ chức cho học sinh chạy, đi bộ hoặc di chuyển bằng xe lăn ngoài trời trong 15 phút, tùy khả năng mỗi em. Hoạt động không mang tính thi đấu, được bổ sung ngoài giờ giáo dục thể chất, giúp học sinh vận động ngay trong ngày học. Tại Phần Lan, chương trình Schools on the Move lồng ghép vận động vào tiết học, tổ chức những khoảng nghỉ và điều chỉnh cách sử dụng không gian trường học. Chương trình quan tâm cả những học sinh ít vận động, thay vì chỉ tập trung vào nhóm có năng khiếu thể thao, nhằm tạo cơ hội rèn luyện cho tất cả học sinh.

Ở Việt Nam, ngày 1.6.2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 973/QĐ-TTg, phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035. Để tăng thời lượng vận động, nhà trường cần bảo đảm học sinh được tập luyện thực chất trong giờ giáo dục thể chất, tổ chức hoạt động giữa giờ, câu lạc bộ và các môn thể thao phù hợp. Sân trường, nhà thể chất, dụng cụ tập luyện cũng cần được bố trí hợp lý để các em sử dụng thường xuyên.

Cùng với nhà trường, gia đình có vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen vận động cho trẻ. Cha mẹ cần dành thời gian cho hoạt động thể chất trong lịch sinh hoạt của con, bên cạnh việc học, ăn uống và nghỉ ngơi. Đi bộ, đạp xe, bơi, chơi cầu lông hay các trò chơi ngoài trời đều có thể lựa chọn theo sở thích, điều kiện và khả năng mỗi em. Khi tìm được môn thể thao yêu thích, lại có cha mẹ hoặc bạn bè cùng tham gia, trẻ sẽ hào hứng và dễ duy trì hơn.

Thời gian sử dụng điện thoại, máy tính để giải trí cũng cần được kiểm soát, tránh lấn vào giờ nghỉ ngơi, giấc ngủ. Tuy nhiên, quy định về thiết bị điện tử sẽ khó phát huy tác dụng nếu trẻ không có hoạt động thay thế. Thay vì chỉ nhắc con bỏ điện thoại xuống, cha mẹ nên tạo điều kiện để con ra ngoài, gặp bạn bè, chơi thể thao hoặc cùng người thân vận động. Một buổi đi bộ, trận cầu lông hay chuyến đạp xe cùng gia đình vừa giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, vừa là dịp để cha mẹ, con cái gần gũi nhau hơn.

Với thanh niên đã trưởng thành, vận động cũng cần được duy trì trong sinh hoạt hằng tuần. Người thường xuyên ngồi học, làm việc nên chủ động thay đổi tư thế, đứng dậy đi lại và dành thời gian tập luyện phù hợp, thay vì chỉ quan tâm đến thể thao khi muốn giảm cân rồi bỏ dở.

Ở cộng đồng, sân chơi, công viên, đường đi bộ cần bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người sử dụng. Chi phí, giờ mở cửa và cách tổ chức sân bãi cũng ảnh hưởng đến khả năng tập luyện thường xuyên. Khuyến khích người trẻ vận động vì thế phải đi đôi với tạo điều kiện để họ thực hiện.

Thói quen ít vận động không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe trước mắt mà còn để lại hệ lụy lâu dài đối với trẻ em, thanh thiếu niên. Muốn xây dựng một thế hệ khỏe mạnh, gia đình, nhà trường và cộng đồng cần cùng tạo thêm thời gian, không gian cho trẻ vui chơi, rèn luyện. Với mỗi gia đình, điều ấy có thể bắt đầu từ việc bớt thời gian sử dụng thiết bị thông minh, dành thêm những buổi ra sân, đi bộ hay chơi thể thao cùng con.