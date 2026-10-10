Màn hình càng to, xe chưa chắc đã sang

Theo Motor1, ông Mate Rimac, người đứng đầu hãng xe Bugatti cho rằng, các hãng ô tô châu Âu không nên chạy đua với đối thủ Trung Quốc về kích thước màn hình, tốc độ sạc hay số lượng tính năng công nghệ. Thay vào đó, các nhà sản xuất cần tập trung vào chất lượng nội thất và kỹ thuật chế tác để tạo sự khác biệt.

Khoang nội thất Bugatti Veyron với vô-lăng bọc da, các nút điều khiển vật lý và chi tiết kim loại, thay vì màn hình cảm ứng cỡ lớn.

Rimac đưa ra quan điểm này khi giới thiệu khoang nội thất của một chiếc Rolls-Royce Silver Seraph đời cũ. Ông lấy những chi tiết bọc da, ốp gỗ và vật liệu cao cấp trên xe làm ví dụ về sự sang trọng, thay vì các màn hình cảm ứng ngày càng lớn trên ô tô hiện đại.

Theo Bugatti, một màn hình 12 inch có thể xuất hiện trên cả mẫu SUV gia đình giá 30.000 euro lẫn xe sang giá 300.000 euro, tức chênh lệch giá bán tới 10 lần. Thậm chí, xe phổ thông có thể sở hữu màn hình lớn hơn xe đắt tiền. Vì vậy, kích thước màn hình không phản ánh đầy đủ giá trị của một chiếc xe.

Trong những năm gần đây, nhiều hãng ô tô có xu hướng tăng kích thước màn hình trung tâm và thay thế nút bấm vật lý bằng điều khiển cảm ứng. Tuy nhiên, cách thiết kế này không nhất thiết mang lại trải nghiệm tốt hơn, đặc biệt với những thao tác thường xuyên như điều chỉnh điều hòa hay âm lượng.

Ông Rimac cho rằng, ngành ô tô châu Âu có thể học hỏi cách các hãng đồng hồ Thụy Sĩ phát triển sản phẩm. Thay vì cạnh tranh về giá hoặc số lượng sản xuất, những thương hiệu cao cấp tập trung vào chất lượng chế tác và tính độc quyền để thu hút khách hàng.

Khoang lái của Bugatti Tourbillon.

Hướng đi này phù hợp với các hãng xe siêu sang như Bugatti, Rolls-Royce hay Bentley, nơi khách hàng sẵn sàng trả thêm tiền cho nội thất hoàn thiện thủ công, vật liệu đắt tiền và các chi tiết được cá nhân hóa.

Tuy nhiên, theo Motor1, chiến lược này khó áp dụng cho toàn bộ ngành ô tô châu Âu. Những hãng xe phổ thông như Volkswagen, Renault hay Skoda vẫn cần sản xuất xe có giá phù hợp với số đông. Việc sử dụng nhiều vật liệu cao cấp có thể làm tăng giá bán, khiến sản phẩm khó cạnh tranh.

Bên cạnh đó, các hãng xe Trung Quốc cũng đang mở rộng sang phân khúc cao cấp, kết hợp công nghệ, vật liệu nội thất và tiện nghi với mức giá cạnh tranh. Do đó, việc giảm số lượng màn hình hoặc bổ sung các chi tiết bọc da, ốp gỗ chưa đủ để tạo lợi thế.

Với người mua ô tô, kích thước màn hình hay số lượng tính năng chỉ là một phần khi đánh giá sản phẩm. Chất lượng vật liệu, độ hoàn thiện, cách bố trí nút điều khiển và sự thuận tiện trong quá trình sử dụng cũng là những yếu tố đáng cân nhắc, thay vì chỉ dựa vào danh sách trang bị.