Màn hình báo 0% pin, ôtô điện còn 'rướn' thêm được bao xa?

Theo InsideEVs, kết quả chương trình thử nghiệm Ecobest Challenge 2026 do Autobest thực hiện gần đây đã cung cấp cái nhìn tổng quan về quãng đường mà ôtô điện có thể di chuyển thêm ngay cả khi màn hình báo 0% pin.

Toàn bộ 15 mẫu ôtô điện tham gia vào bài thử nghiệm nói trên đều được cho tiếp tục di chuyển sau khi màn hình hiển thị mức pin cạn kiệt. Kết quả, mức "rướn" trung bình theo ghi nhận là 10 dặm (xấp xỉ 16 km) trước khi xe dừng hẳn.

Leapmotor B10 là cái tên dẫn đầu với quãng đường di chuyển thêm lên đến 19,9 dặm (tương đương 32 km), xa hơn khoảng 1 dặm (xấp xỉ 1,6 km) so với chiếc Model Y. Ở chiều ngược lại, Xpeng P7+ chỉ có thể đi được 0,6 dặm, tương đương chưa đến một km, trước khi “sập nguồn” hoàn toàn.

Đáng chú ý, Xpeng P7+ thực tế có tầm hoạt động tối đa mỗi lần sạc tốt hơn so với Tesla Model Y. Tuy nhiên khi màn hình báo 0% pin, mẫu ôtô điện Trung Quốc này lại “sập nguồn” nhanh nhất trong số 15 xe tham gia thử nghiệm.

Trong thử nghiệm nói trên, các phóng viên ôtô đã cầm lái những chiếc xe điện thương mại này tại Italy, di chuyển theo đoàn trên một lộ trình thiết lập sẵn, kết hợp giữa đường nội đô, ngoại ô và trên cao tốc.

Một chiếc xe dẫn đoàn có nhiệm vụ kiểm soát tốc độ. Các tài xế cũng sẽ hoán đổi xe cho nhau sau mỗi 19 dặm (tương đương 30 km), nhằm loại bỏ những khác biệt tiềm ẩn về phong cách lái xe.

Từng chiếc ôtô điện chỉ có một người ngồi ở bất kỳ thời điểm nào của cuộc thử nghiệm. Tất cả xe tham gia đều được thiết lập ở chế độ lái tiêu chuẩn (không phải chế độ Eco), hệ thống điều hòa nhiệt độ được bật và lốp xe được bơm đúng mức áp suất khuyến nghị. Nhiệt độ môi trường dao động trong khoảng 20-25 độ C.

Chặng cuối cùng diễn ra tại đường thử Vairano của Quattroruote. Khi bảng đồng hồ của một chiếc xe hiển thị tầm hoạt động còn lại bằng 0 hoặc dung lượng pin 0%, tài xế vẫn tiếp tục di chuyển cho đến khi chiếc xe không thể tự lăn bánh bằng nguồn điện của pin.

Nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành đo lường khoảng cách giữa hai thời điểm đó, xác định mỗi chiếc xe điện vẫn có thể đi thêm được bao xa.

Một chiếc Zeekr 7GT được sử dụng làm xe hỗ trợ để nhanh chóng tiếp cận những chiếc xe điện không thể di chuyển thêm. Tính năng V2L của Zeekr 7GT cũng được tận dụng để cấp nguồn "giải cứu" các xe điện tham gia thử nghiệm.

Khi màn hình xe điện báo 0% pin, người dùng đã sử dụng hết phạm vi hoạt động mà chiếc xe dự báo trước đó. Dù vậy, xe điện có thể vẫn còn đủ năng lượng để đi thêm một đoạn, vì tất cả xe điện đều có một mức dung lượng dự trữ.

Khi trạng thái sạc (state of charge) giảm xuống, điện áp bên trong các cell pin cũng giảm theo. Trước khi điện áp giảm xuống quá thấp - điều có thể gây hư hỏng cho các cell pin, chiếc xe sẽ ngắt nguồn điện truyền đến động cơ điện.

Do đó, ngay cả khi một chiếc xe điện hiển thị mức 0% và không thể di chuyển, một lượng điện năng nhất định vẫn còn lưu lại trong cụm pin. Ôtô thuần điện do vậy sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng cạn kiệt hoàn toàn năng lượng vận hành.