Màn hát live tiếng Anh của Dương Edward đang gây sốt mạng xã hội

Mới đây, Dương Edward xuất hiện trên một sân khấu âm nhạc tại TP.HCM và mang đến phần trình diễn giàu cảm xúc. Nam ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn với giọng hát trầm ấm, cách xử lý ca khúc tinh tế cùng phong thái trình diễn ngày càng tự tin.

Đáng chú ý, Dương Edward có màn song ca cùng Phượng Vũ trong ca khúc When You Tell Me That You Love Me. Việc lựa chọn một ca khúc tiếng Anh khiến phần trình diễn nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả. Cả hai tạo nên màn hòa giọng ăn ý, đặc biệt ở những đoạn cao trào khi giọng hát của Dương Edward và Phượng Vũ bổ trợ cho nhau, mang đến màu sắc vừa tình cảm vừa da diết.

Dương Edward có màn song ca cùng Phượng Vũ trong ca khúc When You Tell Me That You Love Me. Ảnh chụp màn hình TikTok Lifestyle.

Ngay sau khi đoạn clip ghi lại phần trình diễn được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho Dương Edward. Không ít người bày tỏ sự thích thú bởi đây là một trong những lần hiếm hoi nam ca sĩ thể hiện một ca khúc tiếng Anh trên sân khấu, qua đó cho thấy một màu sắc khác trong giọng hát của anh.

Bên dưới phần trình diễn, cư dân mạng liên tục để lại những bình luận tích cực. Có người nhận xét Dương Edward “sinh ra để hát nhạc tiếng Anh”, người khác lại cho rằng nam ca sĩ nên thường xuyên thử sức với dòng nhạc này bởi chất giọng của anh khá phù hợp với những ca khúc mang màu sắc pop ballad quốc tế. Một số khán giả còn hài hước cho rằng đã lâu mới được nghe Dương Edward hát tiếng Anh nên khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, họ phải “nghe đi nghe lại” vì quá cuốn.

Bên dưới phần trình diễn, cư dân mạng liên tục để lại những bình luận tích cực dành cho nam ca sĩ.

Đặc biệt, bên cạnh lời khen dành cho giọng hát, sự kết hợp giữa Dương Edward và Phượng Vũ cũng nhận được nhiều sự chú ý. Nhiều khán giả cho rằng cả hai có sự hòa quyện khá đẹp trong cách xử lý bài hát, không lấn át nhau mà cùng đẩy cảm xúc của ca khúc lên cao. Một số ý kiến thậm chí mong muốn Dương Edward tiếp tục thực hiện thêm những sân khấu hoặc sản phẩm bằng tiếng Anh trong thời gian tới.

Từ một tiết mục trên sân khấu, màn trình diễn When You Tell Me That You Love Me bất ngờ trở thành khoảnh khắc được khán giả chia sẻ và bàn luận. Với Dương Edward, đây cũng là dịp để anh cho thấy ngoài những ca khúc quen thuộc, nam ca sĩ vẫn có thể tạo dấu ấn khi thử sức với những bản nhạc quốc tế.

Nhiều ý kiến mong muốn Dương Edward tiếp tục thực hiện thêm những sân khấu hoặc sản phẩm bằng tiếng Anh trong thời gian tới.