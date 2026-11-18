Từ tiết mục ngẫu hứng đến sự gắn bó với cộng đồng

Ngày 18.11, đoạn video dài hơn 3 phút ghi lại màn biểu diễn văn nghệ của một người đàn ông nước ngoài tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam ở tổ dân phố 76 Thanh Khê Tây (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận nhiều lượt yêu thích và bình luận tích cực.

Trong video, người đàn ông tự tin thể hiện ca khúc “It's Now or Never” của danh ca Elvis Presley, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân tham dự. Không khí buổi giao lưu trở nên sôi nổi, gần gũi với những tràng pháo tay và sự hưởng ứng của khán giả.

Ông Thomas Gordon Eugene trình bày ca khúc "It's Now or Never"

Nhân vật trong video là ông Thomas Gordon Eugene, thường gọi là Gordy Thomas, quốc tịch Mỹ. Chia sẻ với phóng viên, ông cho biết khá bất ngờ khi tiết mục của mình được nhiều người quan tâm và chia sẻ.

Ông kể, thông qua những lần sinh hoạt, giao lưu tại khu dân cư, ông biết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là hoạt động được tổ chức hằng năm. Biết ông từng tham gia biểu diễn văn nghệ trong một số chương trình, người dân đã ngỏ lời mời ông lên sân khấu góp vui.

Không mất nhiều thời gian lựa chọn, ông quyết định thể hiện ca khúc “It's Now or Never” - một giai điệu quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam.

“Tôi chọn bài hát này vì biết giai điệu có thể khiến mọi người vui vẻ, ngay cả khi họ không hiểu lời. Tôi chỉ mong muốn góp một phần nhỏ để buổi lễ thêm vui tươi và thành công”, ông chia sẻ.

Hơn 8 năm ở Việt Nam, tìm thấy niềm vui từ những điều bình dị

Tháng 8.2018, ông Thomas đến Việt Nam với mong muốn tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực âm nhạc và tận hưởng cuộc sống bình yên bên biển.

Trong những năm sinh sống tại đây, ông đã đi qua nhiều địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Gia Lai và TP.HCM...

Năm 2022, ông kết hôn với một phụ nữ quê Quảng Ngãi. Đến tháng 10.2023, gia đình chuyển về sinh sống tại khu vực Thanh Khê Tây khi hai con gái bắt đầu theo học tại một trường đại học trên địa bàn thành phố.

Khu dân cư đã tri ân ông Thomas Gordon Eugene bằng hình thức trao tặng danh hiệu "Tấm lòng vàng"

Nhớ lại những ngày đầu đến nơi ở mới, ông Thomas cho biết gia đình nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo khu dân cư và những người hàng xóm.

Sự cởi mở, thân thiện của mọi người giúp ông nhanh chóng hòa nhập, hiểu thêm về văn hóa địa phương và tích cực tham gia các hoạt động chung.

Không chỉ góp mặt trong những buổi giao lưu văn nghệ, ông còn thường xuyên đồng hành với các hoạt động cộng đồng, trong đó có những chương trình hỗ trợ trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn.

Sau hơn 8 năm sống tại Việt Nam, điều khiến ông Thomas ấn tượng không chỉ là cảnh đẹp mà còn là tình cảm chân thành, sự gần gũi của người dân ở những nơi ông từng đặt chân đến.

“Sau hơn 8 năm gắn bó với Việt Nam, tôi đã có rất nhiều người bạn tốt ở khắp mọi miền đất nước, từ Hà Nội đến Phú Quốc. Niềm vui của tôi đôi khi chỉ là những điều bình dị như cùng vợ đi dạo quanh khu phố, được trẻ nhỏ chạy đến chào hỏi hay những người hàng xóm thân thiện vẫy tay mỗi khi gặp mặt”, ông bày tỏ.

Với ông, gia đình gồm vợ, hai con gái và bố mẹ vợ là điều quan trọng nhất. Bên cạnh thời gian dành cho người thân, ông mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn trong khả năng của mình.

Ông Thomas Gordon Eugene thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng

Bà Nguyễn Thị Ý Nhi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Khê, cho biết ông Thomas Gordon Eugene là người nước ngoài đang sinh sống tại tổ dân phố 76 Thanh Khê Tây và đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết của khu dân cư.

Theo bà Nhi, ông Thomas còn là mạnh thường quân có những đóng góp cho công tác an sinh xã hội tại địa phương. Ghi nhận tấm lòng và sự hỗ trợ của ông, khu dân cư đã trao tặng danh hiệu “Tấm lòng vàng” để tri ân.

Từ một tiết mục văn nghệ ngẫu hứng, câu chuyện của ông Thomas Gordon Eugene cho thấy sự gắn kết có thể được vun đắp từ những điều giản dị trong đời sống thường ngày.

Sự thân thiện, sẻ chia giữa những người hàng xóm đã góp phần xóa nhòa khoảng cách về quốc tịch, ngôn ngữ, để mỗi người đều cảm nhận mình là một phần của cộng đồng.