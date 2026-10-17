Màn giằng co cơ bắp nảy lửa giữa Trấn Thành và Liên Bỉnh Phát khiến khán giả 'cười vỡ bụng'

Ngay khi ban tổ chức thông báo trò chơi mới được kích hoạt, hé lộ thế lực ngầm “Thợ săn” cùng những con số bí ẩn, bầu không khí tại Thành phố R lập tức chìm trong sự nghi ngờ. Cánh cửa thoát thân đã mở ra cho Gia tộc R, nhưng ranh giới giữa kẻ đi săn và con mồi có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Không ai rõ ai đang nắm quyền kiểm soát, và liệu những người anh em đồng đội có còn thực sự đáng tin tưởng.

Trải qua các nhiệm vụ "Công phá", "Thần tốc", các nghệ sĩ bước vào vòng xé bảng tên huyền thoại. Ngay khi cánh cửa trốn thoát được kích hoạt, không gian Thành phố R chìm trong căng thẳng tột độ khi đội Thợ săn chính thức xuất hiện, càn quét mọi ngóc ngách.

Hai cái tên lọt vào tầm ngắm và bị truy đuổi ráo riết đầu tiên là “chiến thần thể lực” Liên Bỉnh Phát và Trần Ngọc Vàng, tạo nên những màn rượt đuổi tốc độ cao nghẹt thở trong không gian hẹp.

Đáng chú ý là màn đối đầu trực diện giữa Trấn Thành và Liên Bỉnh Phát. Trấn Thành dùng hết kinh nghiệm và chiến thuật luồn lách để thủ thế. Tuy nhiên, Liên Bỉnh Phát với lợi thế sức mạnh vượt trội và sự càn lướt đã tạo nên một màn giằng co cơ bắp nảy lửa. Cả hai kéo ghì nhau qua các góc hành lang của Thành phố R, tạo nên bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Áp lực quá lớn từ đội Thợ săn buộc các thành viên phải gác lại lối chơi cá nhân để thắt chặt tinh thần đồng đội, vừa dùng sức mạnh thủ thế, vừa dùng trí tuệ để bảo toàn bảng tên. Trận chiến khép lại đầy cảm xúc khi anh em Gia tộc R xuất sắc tìm ra được danh tính của hai kẻ thợ săn ẩn giấu.

Sau những giờ phút vắt kiệt sức lực và đối mặt với hiểm nguy, những thành viên xuất sắc thoát khỏi tòa nhà tử thần đã được thưởng lớn bằng cách bước chân vào phòng thiên đường. Nơi họ được tận hưởng những món ăn ngon nức tiếng và trải nghiệm dịch vụ massage thư giãn cực đỉnh để bù đắp lại tinh thần.