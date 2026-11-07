Màn final walk ấn tượng của Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và hai Á hậu

Vương miện Hoa hậu Việt Nam trao gửi sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp, gìn giữ bản sắc và lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Với Hà Trúc Linh, sứ mệnh ấy được khẳng định bằng hành động, để sức ảnh hưởng của danh hiệu tạo nên những giá trị dành cho cộng đồng.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam kết tinh niềm tự hào nhan sắc và khát vọng tôn vinh những giá trị bền vững. Những bước đi khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024 cũng mở ra một hành trình mới cho Hà Trúc Linh, mang theo những giá trị đã vun đắp và niềm tin yêu của công chúng, để sức ảnh hưởng của danh hiệu tiếp tục được khẳng định bằng tinh thần cống hiến.

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Với Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi, nhiệm kỳ vừa qua là hành trình trưởng thành, vun đắp giá trị bản thân và đáp lại niềm tin yêu của công chúng. Trước thời khắc chuyển giao, hai Á hậu trở lại sân khấu với những bước đi ghi dấu nhiệm kỳ, gửi lời tri ân và tiếp nối khát vọng đến những người kế nhiệm.

Những bước đi hôm nay của Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh ghi dấu một hành trình trưởng thành, từ vinh dự được xướng tên đến trọng trách đại diện cho vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Trên hành trình ấy, niềm tự hào danh hiệu gắn liền với trách nhiệm cộng đồng, khát vọng cá nhân được mở rộng thành tinh thần cống hiến. Chúc Á hậu Trần Ngọc Châu Anh tiếp tục vững bước, khẳng định sức ảnh hưởng bằng những đóng góp xứng đáng với niềm tin yêu của công chúng.

Từ khoảnh khắc được xướng tên đến những bước đi hôm nay, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi đã có một chặng đường để hiểu sâu hơn giá trị của danh hiệu và sức mạnh của sự tin yêu. Tuổi trẻ được mở rộng bằng trải nghiệm, sự tự tin được bồi đắp qua từng thử thách. Trở lại sân khấu này, cô mang theo niềm tự hào về một dấu mốc thanh xuân và tâm thế sẵn sàng cho những bước tiến mới.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi đã khép lại một nhiệm kỳ đáng nhớ.